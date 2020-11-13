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290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

大選民調失准？華人數據從業者：在誤差容錯範圍內

記者劉先進／柏克萊報導
灣區數據分析從業者盧士強（Daniel Lu）表示，民調會有誤差，從此次大選結果看，12個搖擺州，11個大選結果在誤差範圍內。（盧士強供圖）
灣區數據分析從業者盧士強（Daniel Lu）表示，民調會有誤差，從此次大選結果看，12個搖擺州，11個大選結果在誤差範圍內。（盧士強供圖）

今年大選，沒有出現白登一面倒，也沒有出現民主黨藍潮，被人批駁民調失准。灣區數據分析從業者盧士強（Daniel Lu）12日表示，民調會有誤差。從此次大選結果看，12個搖擺州，11個大選結果在誤差範圍內，除了威斯康辛州，「民調不是跳大神算命，是一門有效的科學。」

非領先多少 就該贏多少

盧士強說，民調有誤差容限(簡稱誤差，margins of sampling error)。通常，總統大選民調抽樣1000人，可信度為95％、誤差正負3%。也就是說，做100次類似的民調，其中95次的結果與現結果相比，數值差距為上下3%。假若白登選舉前支持率為56%，川普支持率為48%，算上誤差，白登實際支持率為53%到59%間，川普支持率為45%到51%間，兩人支持率可能為白登領先2%到14%之間。「紐約時報統計顯示，選前平均民調，白登高出川普8%。但民眾解讀不對，以為民調領先多少，就該贏多少，實際並非如此。」

盧士強表示，截至到12日上午，在加州等地票數還未點完的情況下，白登全國普選票高出3.3%，在誤差範圍內。「加州還有148萬票沒點完，其中支持白登居多，如果最終統計，白登普選票領先還會拉大，進一步靠近民調結果。」

盧士強分析，具體到各個州情況又不同。12個搖擺州有11個州結果在誤差容錯範圍內。選前民調顯示白登在搖擺州佛州領先2%，亞歷桑納州領先3%，喬治亞州領先2%，賓州領先5%，「12日結果顯示，川普在佛州領先2.3%，白登在亞歷桑納、喬治亞州領先0.3%，賓州領先0.8%，在誤差容錯範圍內。」

他說，誤差最大的是威斯康辛州，民調預計白登領先10%，但實際領先0.7%。2016年確實出現抽樣誤差，沒有覆蓋支持川普、且教育程度比較低的選民，但2020年民調已做教育背景權重調整。

不是跳大神 是社會科學

他表示，結果和民調是否相符，因素很多。比如，今年大選至關重要，民主黨和共和黨都極大動員選民，成為史上投票最多的一次大選，「兩邊都在提高投票率，但誰更積極的投票了？也許在搖擺州，支持共和黨居多的農村選民，投票率提高的比例比城市（支持民主黨居多）提高的比例多，把民調誤差都拉平了。現在大選的所有數據還沒有出來，等統計結果公布，才更能判斷民調出現的問題。」

盧士強說，民調不是算命、跳大神，是一門有效的社會科學、抽樣統計學，不能保證每次都百分百準確，但可以事先判斷，事後驗證，白登和川普的選前集會地點也是依民調來調整，以充分動員，更說明民調的重要性。「好比你想知道明天天氣情況，肯定看天氣預報，預報有時不準，但不影響你下一次看，你肯定不會用跳大神、算命，去預測天氣情況。」

美聯社統計顯示，截至12日上午，白登全國普選票領先川普3.3%。數據從業者認為，...
美聯社統計顯示，截至12日上午，白登全國普選票領先川普3.3%。數據從業者認為，選前民調，白登領先8%，此次結果在民調誤差容錯範圍內。（記者劉先進／攝影）

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