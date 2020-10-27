強勁焚風掃過灣區、北加州 幾場小火迅被撲滅

蘇拉諾縣靠近費爾菲德26日下午因強風發生火災。（取自推特）

焚風戴亞布洛風（Diablo winds）25日晚上到26日上午準時在預測時間過境灣區 和北加州 其他地區，所到之處空氣濕度大降，所幸這個被視為今年最具威脅性的氣候並未造成嚴重破壞，由於消防單位嚴陣以待，幾場小火都被迅速撲滅。

灣區這幾場火災發生的地點包括康曲柯士達縣拜倫區（Byron）附近一個馬厩，蘇諾瑪縣賽巴斯托波（Sebastopol）附近一個乾草區，和蘇拉諾縣靠近費爾菲德（Fairfield）等地區。

這場強風造成的最大影響是太平洋瓦電（PG&E）採取的預防性停電措施，使數十萬用戶無電可用。太平洋瓦電先前表示，他們計畫切斷36縣和17個部落超過36萬用戶的電力，包括柏克萊和屋崙山區，是2020年範圍最大的停電措施，第一輪停電從25日晚上8時開始。

氣象局表示，25日晚上9時，聖海倫娜山（Mount Saint Helena）測得風速增至每小時80哩，海茲堡（Healdsburg ）山區增為69哩，戴亞布洛山（Mount Diablo）增為60哩，最高風速89哩是在聖海倫娜山東側山坡測得。到了午夜，一股乾燥氣流取代了海洋氣流，濕度從90%激降至30%以下，北灣部分地區26日上午的濕度甚至降為零，比沙漠還乾。

氣象局預測，受到一個低溫 冷鋒抵達的影響，灣區本周夜晚會明顯偏低，部分地區日夜溫差可能相差40度。