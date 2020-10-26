國防部投資2.75億生技研發 柏克萊加大參與

未來7年內，美國國防部將和80多家公司、大學、州和研究機構，在生物工業製造與設計生態系統投資至少2.75億，促進生物製造工業的發展。柏克萊加大是參與方之一。（記者劉先進 ／攝影）

通過在細菌或酵母中插入新的基因，科學家們可生產出大量工業上使用的化學品。未來7年內，國防部將和80多家公司、大學、州和研究機構，在公私合作的非營利機構、生物工業製造與設計生態系統( BioMADE )中投資至少2.75億，希望產出大量廉價的生物大分子，促進生物製造工業的發展，以低價向民眾提供更多化學品，替代石油 產品，更環保和可持續發展。

生物工業製造與設計生態系統，是美國 製造網路內第16個聯邦贊助的製造創新研究所。總部位於明尼蘇達大學聖保羅校區，並在柏克萊加大 和麻州劍橋大學設有衛星辦公室。系統前五年獲得8750萬的聯邦基金的種子資金。非聯邦資金管道將匹配1.8億的研究經費。

目前市場上的生物分子大多是通過酵母或細菌小批量發酵製成的藥物或香料，過程很像手工釀酒廠。生物工業製造與設計生態系統的目標是，採用與制藥業相同的基因工程和工程生物學原理，以類似於將玉米發酵成運輸用乙醇的技術規模，生產藥物以外的化學品。

生物工業製造與設計生態系統的執行長弗里德曼（Douglas Friedman）表示，現在可利用工程生物學方法小批量製造幾乎任何分子。弗里德曼還是專注於工程生物學的大型公私合作計畫、工程生物學研究聯盟（EBRC）的執行董事，機構總部位於柏克來加大。

生物工業製造與設計生態系統執行長、工程生物學研究聯盟（EBRC）執行董事弗里德曼（Douglas Friedman）表示，利用工程生物學方法，如何批量製造生物分子，生產化學品，是目前技術的難題。（取自EBRC官網）

弗里德曼說，對於商業產品來說，人們通常希望大量製造，然後用於製造聚合物、材料、薄膜、塗料和其他產品。「今天的問題是，如何從小批量製造任何東西，過渡到商業批量製造？我們需要能將這些工程化的微生物放到一個10萬升的發酵罐中，並製造出成噸的材料，而這一點無法做到。」

弗里德曼表示，生物工業製造與設計生態系統，要成為一個永久性的研究所。研究人員有七年的時間來證明，可將行業聚集在一起，創造一個生態系統，開發出行業所需的尖端可持續技術，使其能夠製造出可以銷售的產品。「研究所本身不是為市場製造產品，而是關於開發技術，並將其提供給成員公司，以便他們可以打造產品。」