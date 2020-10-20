灣區返校學童染疫少 專家稱可全面重開 半數家長仍擔憂

衛生官員表示，灣區目前學生在校感染新冠病毒的例子並不多。（美聯社）

加州 陸續有公立學校重開校園讓學生返校上課，灣區公共衛生官員表示，目前為止，學生在校感染新冠病毒的例子很少，這值得注意；專家更提出，現在是舊金山 學校全面重開的好時機。

巴洛阿圖聯合學區是灣區第一個讓學生重返校園的學區，總監奧斯汀（Don Austin）表示，上周開始讓一年級約700名學生回校園上課，採取的是網路教學和面對面教學混合制，本月底，同樣約700名三年級學生也將加入返校行列。

重開校園一直有爭議，許多家長因為子女在家網路學習效果欠佳，希望他們能回到學校上課，同時獲得正常的社交生活，家長也能專心工作。

然而許多人反對重開學校，包括參與工會的公立學校教師，他們認為重開的病毒感染風險太高。加州教師協會（California Teachers Association）上月進行民調，發現民眾「普遍且持續擔心學生和教師的安全」。

這項調查於9月18日到9月25日訪問1296名選民，包括527位公立學校家長。調查發現，半數家長希望現階段不要重開學校，應繼續維持網課，40%認為可以有一些面對面教學，10%則支持全面重開。在另一問題上，40%家長認為學校在新冠疫苗上市前不應重開。

除了蘇諾瑪縣，灣區其他縣都已脫離疫情 最嚴重的紫級，代表可重開校園。舊金山聯合學區仍維持網課，但當局上月已批准市內50所私立學校恢復面對面授課；聖他克拉拉縣和阿拉米達縣目前對重開校園仍有所限制，但已允許小學重開。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）本月初表示，尚未發現學校重開與病毒傳播有關聯，不過，他們並未像公開追蹤監獄和養老院疫情那樣追蹤學校疫情。

代表學校教職員的全國教育協會（National Education Association，簡稱NEA）成立了一個新冠疫情網路數據庫，來源是公開的疫情報導。NEA數據顯示，媒體8月報導約120例與加州幼稚園到12年級有關病例，其中確認有39人是學生，16人是教職員，其餘感染者身分不明，病例最多的是北加州瑞定（Redding）地區。

由於舊金山過去一個月的一周單日平均確診數一直維持在2%以下，舊金山加大小兒科教授巴達克（Naomi Bardach）認為，現在是舊金山全面重開校園的好時機。她指出，重開校園要考慮兩事，一是社區感染率，二是減緩疫情策略。

巴達克表示，社區感染率可以預測出學校是否有爆發疫情的風險，因此，必須在社區感染率夠低、夠穩定下，才能安全重開校園，例如紐約市就是在社區感染率比其他地區低時重開校園，而它到目前為止並未傳出大規模校園疫情。此外，在重開校園前，學校必須做好防疫準備，如戴口罩、保持社交距離、維持良好通風等。

巴達克還認為，教育工作者和公共衛生官員應該多注意無法到學校上課對兒童造成的健康影響。她說：「我們不能只考慮確診率，還必須注意遠距學習的出席率和曠課率、肥胖率、精神健康和其他有害兒童的因素。」