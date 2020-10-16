加州13大城市長聯盟呼籲重啟校園 讓弱勢孩子可就學

大城市市長聯盟呼籲州政府重啟校園，圖為聖荷西市府。（記者江碩涵／攝影）

大城市市長聯盟（BCM）主席──聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）15日給州長紐森、州教育 廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）寫信，要求安全重啟校園，替幼稚園至12年級的學生提供關鍵的實題課程，以減少因為遠距離教學而增加的數位落差與教育差距。

大城市市長聯盟（BCM）主席暨聖荷西市長李卡多表示，低收入家庭孩子最容易受到數位落差的影響。（本報資料照片）

李卡多表示，低收入 家庭孩子最容易受到數位落差影響，不僅讓學習成果不好，也阻擋父母重返工作崗位。

他在信中表示，歷史寫下疫情這一頁，更顯出學校關閉對孩子的傷害，遠比病毒來得大，尤其低收入家庭，沒有教育的這一年，他們面臨精神、情緒壓力及被社會孤立的感覺，限制活動、玩耍，甚至沒有營養午餐，都帶給孩子深刻的影響；我們需要全州承諾，確保學校安全重啟開放。

為減輕弱勢社區教育與經濟影響，並讓學生安全回教室，大城市市長聯盟提出幾點建議，包括將快速檢測 及各種檢測資源安排到校園內；向學校提供個人防護設備的指南及資源、提供各種硬體設備資源並擴大聯繫追蹤確診者；與全州相關機構合作，優先安排學生檢測、聯繫追蹤確診者；配備統一標準指南，為重新開放小學建立時間表，之後並擴展到中學。

大城市市長聯盟也提出優先服務有特殊需求學生、低收入及基本勞工的子女等，以及在寄養系統中曾面臨無家可歸的孩子；積極蒐集目前已開放的學校訊息，透過實際案例獲得數據；與城市、縣合作，開放用不到的公共空間為學校運用遠距離教學或真實教學的場地，例如圖書館、娛樂中心等。

大市長聯盟信中最後提到，新冠疫情讓低收入家庭面臨資源缺口，也加劇貧富差距，尤其非裔、西裔，很可能讓這些孩子遠落後其他同齡孩子，這是嚴重的教育公平危機。

這是橫跨加州13個大城市的市長聯盟，成員包括聖荷西、洛杉磯、聖地牙哥、舊金山、沙加緬度、佛萊斯諾、長灘、屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）、河濱、貝克斯菲、聖塔安那等城市。