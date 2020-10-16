司法部提動議 聯邦法官傾向維持原判 不禁微信

川普政府以國家安全為由，試圖禁微信。華人起訴後，法官下達初步禁止令，微信可正常使用。（記者劉先進／翻攝）

川普政府此前出台微信 禁令，要禁微信更新、下載和轉帳。「美國 微信用戶聯合會」起訴後，舊金山聯邦法官比勒（Laurel Beeler）下達初步禁止令，阻擋禁令生效。聯邦司法部在州第九巡迴庭上訴，但提出動議，希望法官在上訴前，暫緩執行禁令。

15日聽證會上，法官未做判決，但在陳述中傾向於維持原有禁令，認為封掉微信，侵犯華人 社區的言論自由。沒證據證明，禁微信能解決國家安全問題，「這是我所知道的唯一一個想要完全封殺言論平台的案子。」

●司法部：微信會洩露個人資訊

司法部檢察官奧爾洛夫（Serena Orloff）表示，微信並非在美華人唯一可用的通訊工具。臉書有中文版本。中國用微信獲得美國人的身分等數據資訊。微信收集用戶的大量數據，如預約醫師、叫出租車，何時何地上網。微信有100萬個小程式，「它能生成一個人的生活數字摹本（digital facsimile）。」

她說，針對美國，中國是最頑固的網絡間諜活動實施者。如，聯邦人事管理辦公室（OPM）大規模個人數據洩露，2017年美國信用評級機構Equifax資料庫遭遇駭客攻擊，上億美國人的個人資訊被中國政府竊取。資訊被盜後，為中國人工智能的發展提供軍事和非軍事的應用，幫助開發技術。如預測和理解何種資訊能最有效的干預選舉。

奧爾洛夫認為，憲法第一修正案保護的言論自由，並不適用微信禁令，「第一修正案不保護非法活動。原告認為缺乏其他替代性的應用，便利華人社區溝通。但這些障礙並非美國政府設置的。原告可在任何其他社媒平台自由發表言論，不經審查和監視。」

●法官：微信通訊對華人很重要

法官比勒說，國家安全問題嚴肅且重要，但實行微信禁令，依然適用中度審查標準 ( Intermediate Scrutiny，註：以狹義方式或不會給言論造成超過必要的實質負擔的方式，推進實質或重要的政府利益)，「在禁止微信過程中，政府如何執行中度審查，讓禁令範圍僅限於（narrowly tailored）保護國家安全，又留下開放充分的溝通管道？」

比勒表示，原告的證據基本無可爭議，華人沒有其他的社媒選擇。微信整合每一個通訊手段（指語音、短訊和視訊），融入華人社區，對華人很重要，「不確定被告的任何證據能證明，完全關閉一個平台，能解決國家安全問題？這是我所知道的唯一案件，完全封掉一個言論平台，我不認為有類似案件顯示，政府可直接控制平台。當查看國家安全案件時，一般不涉及言論問題。」