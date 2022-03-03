洛縣室內戴口罩令 4日有望全鬆綁

衛生官員表示，在室內人員較多、與重症病房互動時，提醒戴口罩。（LAC－USC）

南加洛杉磯縣COVID-19感染入院人數2日再次下降，對全縣範圍擬本周解除室內口罩 禁令，起到正面影響。

據州府提供數據，2日，洛縣 新冠病毒感染入院患者有907例，前一天是927例。其中157例在重症加護病房，比前一天的174例有所下降。入院患者數減少趨勢，對當地進一步放開室內戴口罩規定有很大作用。

聯邦疾病預防控制中心（CDC ）於本周四擬發布每周一次的全國範圍內社區疫情通報。上周，提供數據顯示，洛杉磯縣處於病毒傳播高危險地區，意味著當地需維持口罩禁令。

不過，洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）先前曾表示，若CDC更新相關數據，洛縣預計疫情傳播會降至中度或低風險級別，意味著當地會解除CDC強烈建議的在多數室內場合戴口罩規定。一旦發生，縣府將在本周四發布新的健康衛生政令，於周五（3月4日）生效，即在全縣室內場合，無論是否接種疫苗，解除室內必須戴口罩禁令，遵循州府近日相關規定。

不過，縣府將持續「強烈建議」民眾戴口罩，尤其在人聚集擁擠地點、或與病毒感染重症病患互動時。

衛生官員也指出，民眾參加室內千人以上大型集會，如體育比賽，將要求參與者出示完全接種疫苗文件或最近病毒檢測 陰性證明。同時在健康護理設施及集體護理機構，仍然需要疫苗接種或檢測陰性證明。

2日洛縣新增COVID-19感染死亡80例，其中一例年齡介於12歲至17歲間，累計死亡3萬858例，新增感染1626例，總計感染279萬9169例。當天日滾動平均檢測陽性率是1.2%。