加州檢測陽性率高達20% 流行病學家：快接種 保護孩童

加州流行病學家潘靄博士（Dr. Erica Pan）20日回覆加州民眾關於奧密克戎變異株疫情以及疫苗接種、加強針劑、測試以及相關疫情問題。（會議視頻截圖）

加州 流行病學家潘靄（Dr. Erica Pan）20日針對Omicron 變異株及疫苗 接種、加強針劑、測試及相關疫情時表示，目前全加州將近五分之一的檢測民眾呈現陽性，統計到1月初加州單日感染人數最高超過14萬，為去年同期的兩倍。但由於Omicron強大的傳染性，不但會對未打疫苗成年人以及五歲以下兒童造成嚴重影響，也會使得感染基數增大，對病毒持續肆虐產生助力。

加州流行及傳染病研究中心副主任潘靄強烈建議儘快接種疫苗及加強針，也要堅持戴口罩。她表示，口罩有兩個要點，一是其良好的過濾性，二是尺寸合適，比如鼻樑及面頰兩側都要貼合。

潘靄表示，近期加州陽性檢測病例和住院人數持續上升，原因是受到Omicron的重大影響。截至1月19日，超過1萬5000加州居民因感染新冠住院，且檢測陽性率為20.9%。

她表示，新變種對於未接種的人來說，住院和重症風險很高。現在所有疫苗對於預防重症和住院仍然非常有效，即便最近感染過的人，接種疫苗仍然有好處，可以對抗病毒新變種，如果接種兩針再接種加強針，抵抗力和免疫力都會大大提高，能夠對抗重症和死亡。

潘靄表示，口罩和保持距離依然是預防感染的有效措施，一是因為疫苗並非百分百有效，二是因為有些群體沒有資格接種疫苗，比如五歲以下兒童，所以戴口罩可以預防感染。

她說，新冠疫苗對五歲以下的兒童安全有效，衛生部門最近對4500名五歲以下的兒童的實驗得到了證明。這些疫苗能夠產生強烈的抗體反應，只有輕微副作用，比如疲勞和發燒。她說，到目前爲止專家們的研究顯示，疫苗嚴重的副作用是罕見的，它的好處遠遠超過它的風險。

針對很多兒童因爲感染Omicron住院，她認為是兒童沒有接種疫苗，尤其是五歲以下兒童，而且Omicron傳染性強，基數較大，對兒童影響更大。最近也看到很多孕婦感染的病例，病毒也會危及嬰兒的生命，所以建議大家發現自己感染，要在家休息隔離，減少出門。

潘靄表示，1月初加州感染超過14萬例，是去年冬天兩倍，現在似乎已越過峰頂，現在入院病例包括新冠病例和其他病例。