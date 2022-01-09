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聖蓋博谷華人區小學生染疫多 家長要求上網課

記者王珂╱蒙特利公園市報導
華人區學校學前班。 （記者王珂╱攝影）
華人區學校學前班。 （記者王珂╱攝影）

Omicron病毒肆虐，部分聖蓋博谷華人區的家長表示，身邊「幾乎人人中招」，一位蒙特利公園市的學生家長說，學生從元旦假期結束第一天上課，就測出65名陽性，部分華人家長聯合給學校辦公室打電話，要求上網課，但尚未獲得校方回應。

「我們家有兩個小孩，老大在蒙市以內茲小學（Ynez Elementary School）上小學，老二在學前班，因為老大能學點東西，就一直在送，老二因為年齡小學不了啥，疫情期間一直沒送，結果元旦假期過後第一天開學，學校就一共測出65名陽性，就果斷兩個都不送了。」 一位蒙市家長說。

她表示，為了避免感染風險，她曾給學校辦公室打電話詢問，能否上網課，但沒有得到回應，後來其他華人家長也紛紛要求學校上網課，他們曾聯名向學校要求，但目前還沒得到學校方面答覆。

另外一名不願透露姓名的華人家長表示，孩子中招以後很快就傳染了她，因為她打過疫苗，所以症狀就跟重感冒一樣，發燒、失去味覺和嗅覺，晚上睡覺冷的要死，後來醫師給開了消炎藥，吃了一個星期慢慢就好了。

孩子的症狀是燒了三天，然後咳嗽，她說可能是因為新冠病毒的原因，孩子咳嗽得很厲害，一聽就是肺部有炎症，就像得了肺炎。咳了大概一個多星期，咳嗽的症狀就消失了。

住在聖蓋博市的一名華人家長表示，她上中班的兒子學校有小班同學確診，學校通知她和兒子去做核酸檢測，結果兩人都呈陽性。

更加奇怪的是，一位住在蒙市的媽媽稱，她兒子是去年被感染的，回來後就傳染了自己，兩個人檢測後都是陽性，而老公和女兒卻是陰性。「剛開始一點症狀都沒有，慢慢的就開始發燒、咳嗽。」她說。

羅斯密市的一位華人家長說：「孩子同班的一個小孩確診了，學校只是通知附近坐著的幾個小孩在家隔離一個星期，這讓她感覺很害怕，帶孩子檢測完安全後就決定暫時不送去學校了，等過段時間疫情緩解後再說。」

在受訪的十幾位家長中，9成的家長稱孩子感染後的症狀都是先發燒，然後咳嗽，吃一些退燒和消炎藥過一段時間就會慢慢好轉。 只有少部分家長稱，孩子感染後一點事都沒有，如果不是檢測出來根本不知道被感染。

華人 檢測 疫情

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