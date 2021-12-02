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抗拒vs.配合 強制疫苗令 洛縣市警局差別巨大

編譯組／綜合報導 
洛市市長賈西提受訪時強調，之所以強制警察與消防員接種，是因為疫情期間，洛市警消人員的第一大死亡原因就是罹患新冠。（ABC）
洛市市長賈西提受訪時強調，之所以強制警察與消防員接種，是因為疫情期間，洛市警消人員的第一大死亡原因就是罹患新冠。（ABC）

洛杉磯縣強制公務人員接種新冠疫苗，但是洛縣警局（LASD）與洛市警局（LAPD）的態度卻大不相同。LASD人員連一劑都未接種的比例高達44%，未接種就需離職的禁令卻已逾期兩個月；LAPD未接種比例僅21%，而且局長摩爾（Michel Moore）還希望趕在12月18日期限前，達成100%的接種率。 

相對於摩爾的態度，LASD局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）近來先是聲稱，強制接種只會妨礙警察執法能力，不利降低犯罪率，後來又表示，與洛縣配合的快篩試劑公司Fulgent與中國官方有關，涉嫌提供個資給對方，因此未接種的員警不會使用Fulgent的試劑。但是洛縣的規定是，公務人員要不就接種新冠疫苗，要不就定期接受篩檢，都不要就得處分。 

洛市市長賈西提在接受ABC電視台訪問時強調，強制警察與消防員接種疫苗是因為，新冠已經成為第一線人員的最大敵人，疫情期間，洛市警消人員的第一大死亡原因就是罹患新冠，他不想再看到第一線人員因為新冠而死，而他卻得去安慰遺族。賈西提強調，他不是要以接種令清除異己，而是為了保護他們。 

LAPD對於人員因為未接種而無法執勤已經備好預案，不過LASD還是堅持立場，只強調少一名警察都不行。洛縣縣委會已經譴責維拉紐瓦的態度，委員韓珍妮（Janice Hahn）就說，維拉紐瓦與其擔心試劑有沒有資安問題，還不如擔心員警為何不願接種。 

洛縣 警察 疫苗

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