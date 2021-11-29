防Omicron變種病毒 洛縣促民眾做好防護

洛縣敦促民眾採取防護措施，應對新變異株Omicron。（記者李雪／攝影）

隨著對變異株Omicron的日益擔憂，洛杉磯縣衛生官員敦促公眾，在室內公共場所和戶外「大型活動」中戴口罩 ，並接種疫苗 ，這是防止再次出現冬季病例激增的最佳方式。

目前洛縣 五歲以上居民已有67%完全接種疫苗、76%至少接種一針。12歲以上居民共有74%完全注射，82%至少注射一針。而洛縣1000萬人口中，已有至少100萬人已打完加強針。

洛杉磯縣官員認為，對該變種仍有很多需要了解，但洛縣對新冠的了解足夠多，現在可以採取措施減少傳播，我們準備更好如何解緩解這種新變種，與可能需要的其他策略。

洛縣敦促民眾採取防護措施，包括：在任何擁擠的室內或室外活動時戴口罩，並在公共場所遵守室內口罩要求；對冠狀病毒檢測結果呈陽性的居民，按規定進行隔離，並對有症狀的密切接觸者和未接種疫苗的密切接觸者進行隔離；假期旅行的居民，若出國或前往本國傳播率高的地方，或參加人數眾多的聚會，其中有人可能未接種疫苗，則須檢測。

洛縣官員表示美國目前還未觀察到Omicron病例，但強調接種疫苗依舊重要。當局呼籲民眾積極接種，以減少目前在全縣占主導地位的病毒傳播。疫苗對Delta變種和早期毒株都有效，因此使我們對其也能提供一些針對Omicron的保護抱有希望。