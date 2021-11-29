我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

防Omicron變種病毒 洛縣促民眾做好防護

【洛杉磯訊】
洛縣敦促民眾採取防護措施，應對新變異株Omicron。（記者李雪／攝影）
洛縣敦促民眾採取防護措施，應對新變異株Omicron。（記者李雪／攝影）

隨著對變異株Omicron的日益擔憂，洛杉磯縣衛生官員敦促公眾，在室內公共場所和戶外「大型活動」中戴口罩，並接種疫苗，這是防止再次出現冬季病例激增的最佳方式。

目前洛縣五歲以上居民已有67%完全接種疫苗、76%至少接種一針。12歲以上居民共有74%完全注射，82%至少注射一針。而洛縣1000萬人口中，已有至少100萬人已打完加強針。

洛杉磯縣官員認為，對該變種仍有很多需要了解，但洛縣對新冠的了解足夠多，現在可以採取措施減少傳播，我們準備更好如何解緩解這種新變種，與可能需要的其他策略。

洛縣敦促民眾採取防護措施，包括：在任何擁擠的室內或室外活動時戴口罩，並在公共場所遵守室內口罩要求；對冠狀病毒檢測結果呈陽性的居民，按規定進行隔離，並對有症狀的密切接觸者和未接種疫苗的密切接觸者進行隔離；假期旅行的居民，若出國或前往本國傳播率高的地方，或參加人數眾多的聚會，其中有人可能未接種疫苗，則須檢測。

洛縣官員表示美國目前還未觀察到Omicron病例，但強調接種疫苗依舊重要。當局呼籲民眾積極接種，以減少目前在全縣占主導地位的病毒傳播。疫苗對Delta變種和早期毒株都有效，因此使我們對其也能提供一些針對Omicron的保護抱有希望。

疫苗 洛縣 口罩

上一則

蒙特利公園市華人熱衷廣場舞 跨族裔同樂

下一則

強制打疫苗、戴口罩 加州抗Omicron病毒比別州具優勢

延伸閱讀

非洲聯盟譴責富國 囤積疫苗致「貧富不均」釀新變種

非洲聯盟譴責富國 囤積疫苗致「貧富不均」釀新變種
洛縣敦促民眾做好防護應對新變異株Omicron

洛縣敦促民眾做好防護應對新變異株Omicron
加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫

加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫
法國衛生部長：新冠變種病毒Omicron可能早已進入法國

法國衛生部長：新冠變種病毒Omicron可能早已進入法國
Omicron衝擊大？中國專家張文宏：需觀察未來2周

Omicron衝擊大？中國專家張文宏：需觀察未來2周
疫苗有效？專家有信心 保護民眾不被新變種Omicron感染

疫苗有效？專家有信心 保護民眾不被新變種Omicron感染

熱門新聞

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
竊賊將目標鎖定在貨運列車上（圖左）。東洛杉磯軌道上發現散落一地的空箱子（圖右）（NBC）

竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊

2021-11-23 17:00

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」