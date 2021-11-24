洛市警局6人堅持不接種疫苗 恐被解聘

洛市警局本周開始處罰不接種疫苗的警員和文職人員。（ABC電視台）

洛杉磯 市警局長摩爾（Michel Moore）23日表示，五名警員和一名文職人員堅持不接種疫苗 ，違反洛市疫苗接種規定的處分程序已開始，如果到12月18日最後截止日，六人仍不完成疫苗接種，他們將可能面臨解雇懲罰。摩爾說，堅持不打疫苗的警員和員工將面臨撤職，並終止在政府部門工作。

尚未接種疫苗的洛市警員會收到通知，他們必須簽名，表示他們將同意接種疫苗或申請豁免請求，並在此期間提交強制性測試結果。摩爾說，大約70%通知已送達。目前處於紀律處分程序的六名警局員工，拒絕簽署協議。

洛市警局員工測試從上周五開始。根據洛市警局指示，未接種疫苗的員工每周必須提交兩次新冠測試結果，每次測試需要65元，從他們的薪水中扣除。員工必須在自己空閒時間接受測試，測試由洛市本身或其選擇的供應商進行，第三方測試的結果不被允許。

按洛市要求，到12月18日，所有政府部門職員都必須接種疫苗，或申請宗教或醫療豁免。如果員工的豁免被批准，測試將每周進行一次，費用由洛市支付。如果豁免請求被拒絕，員工將有五個工作日上訴。如果他們不對相關決定提出上訴，將收到通知，要求他們提交疫苗接種證明。

統計到上周五，洛市警局包括警員和文職人員的完全疫苗接種率為71%，更多人打了一針。洛市警局從今年1月開始為警員和員工提供疫苗，但接種進展緩慢，到8月之前，很多人對疫苗接種猶豫不決，當時只有46%左右的人接種了疫苗。

在洛市議會通過强制接種疫苗決定後，洛市警局開始檢查員工的接種或測試記錄，接種人數大幅度上升，過去兩個月，接種疫苗比例上升25%左右。不過與此同時，洛市警員和消防員也一度發起抗議政府强行要求員工接種疫苗的行動，有數千人參加。