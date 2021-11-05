洛縣完全接種才准入 哪些文件可證明接種

洛縣公衛局認可的疫苗接種證明。（洛縣公衛局）

洛杉磯縣公共衛生局4日更新防疫規定，除了餐廳、酒吧等室內場所必需檢查完全接種證明文件外，室外大型活動的18歲以上觀眾也需出示接種證明或新冠篩檢報告，並須出示附有照片的身分證明。

洛縣先前只要求室內營業場所確認顧客至少完成一劑接種，但是新規要求年滿12歲以上的顧客都必須完成兩劑輝瑞(Pfizer)或莫德納 (Moderna)疫苗 注射，或一劑的J&J疫苗，而且必須接種完至少14天。

同時，雖然篩檢陰性報告可以參加室外活動，但是不能當作進入室內營業場所的證明。未完全接種者可以選擇坐在戶外用餐區，或是外帶，假設餐廳沒有戶外用餐區就必須離開。同時，未接種者只有內急或埋單時，且配戴口罩，方能進入店家，其他時間都得待在戶外。

KTLA電視台整理了洛縣公衛局的資訊後，說明官方認可的證明文件：

．白色的CDC COVID-19接種卡

．黃色的WHO接種卡

．醫療院所提供的接種證明

．加州 接種紀錄（CAIR2）

．加州公衛局的接種數位紀錄

．民間接種認可單位的數位紀錄，包括Healthvana、Carbon Health、CommonPass、CLEAR Health Pass或VaxYes

除了紙本證明，民眾也可以出示影本或手機照片。已在加州完成接種的人，可以到「myvaccinerecord.cdph.ca.gov」下載免費的數位接種紀錄。

公衛局也對業者新增要求，除了必須下載免費的SMART Health Card認證App，快速確認每個客人的QR code，還要在系統顯示綠色確認（Verified）後才能放行。店家還需要做這兩件事：

．確認接種紀錄與照片ID的姓名是否相符

．確認疫苗的種類與接種日期，嬌生(J&J)至少14天之前完成，輝瑞或莫德納除了確認兩次時間，第二劑還需超過14天。

外州、外國來的旅客，店家應當要求當地政府所核發的接種證明。

公衛局表示，稽核員會檢視各家的執行狀況，違規則會先接到改正通知，超過期限仍未更正者，最高可罰500元。