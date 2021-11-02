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美國未列高風險國家 春節赴台居檢將放寬

【洛杉磯訊】
（圖片來自中央流行疫情指揮中心）
（圖片來自中央流行疫情指揮中心）

根據中華民國僑務委員會僑務電子報，11月1日引用衛福部疾病管制署中央流行疫情指揮中心1日發布的消息，指出由於台灣新冠（COVID-19）疫情趨緩，及部分國家新冠疫苗接種率提升，並考量農曆春節將近，旅外僑胞返鄉心切，規畫自2021年12月14日至2022年2月14日期間，雖仍維持14天檢疫及七天自主健康管理的大原則，但對非高風險國家入境的旅客，實施前十天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後四天可返家在家檢疫的新措施。

據悉，美國並未被列在重點高風險國家的名單中，因此農曆春節前從美國前往台灣的人士，應可獲得「10+4」，最後四天可獲得在住家檢疫稍為寬鬆的待遇。

相關的調整如下：

一、重點高風險國家入境人員，維持入住集中檢疫所14天。

二、非重點高風險國家入境人員，前十天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後四天可返家在家檢疫。

(A)個人入住防疫旅宿或集中檢疫所為一人一室；另，同日入境之家屬/同住者可選擇於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住，依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住一室，但單人房型小，建議以不超過兩人同住為原則。

(B)後四天返家在家檢疫，以一人一戶為原則，但同戶內同住家人均已完成兩劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內一人一室同住。前項於防疫旅宿同住者，返家後亦可同住一室。

三、非重點高風險國家入境人員之相關檢測措施：

(A)於入境時依現行措施進行PCR檢測。

(B)檢疫第9-10天增加一次PCR檢測，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規畫PCR檢測。

(三)檢測結果為陰性者，始於檢疫第11天(入境日+11天)搭乘防疫計程車，返回自宅或親友住所，進行第11-14天居家檢疫。

(四)居家檢疫期滿前一日再依規定進行PCR檢測即可，後續自主健康管理期間，不用再於第6-7天自行以家用抗原快篩試劑，進行一次快篩。

防疫 檢測 台灣

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