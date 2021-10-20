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洛學區教職員幾乎全注射 未接種500人失業　

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
接種疫苗還是失業，洛杉磯成千上萬名教師最後一刻選擇疫苗。（unsplash.com）
接種疫苗還是失業，洛杉磯成千上萬名教師最後一刻選擇疫苗。（unsplash.com）

面對接種新冠疫苗或者失去工作，成千上萬名猶豫不決的洛杉磯聯合學區（LAUSD）教職工在最後一刻選擇了疫苗，以允許在19日（周一）能進入學校和辦公室。目前已有99%的課堂教師，97％的雇員符合疫苗接種規定。

洛杉磯被認為是預防新冠安全措施的全國領導者，LAUSD更是全國首批向所有員工發出疫苗強制接種通牒的學區之一：接種疫苗或失業。為防止正常教學受到嚴重破壞，該學區已在努力填補大量教師和其他職位的空缺。然而現在看來，戰略似乎按預期奏效，只有一小部分教師，大約240人仍然選擇不接種疫苗。

學區教委會主席Kelly Gonez表示，很高興絕大多數教職員工挺身而出並接種疫苗，以保護自己、家人和學校免受新冠病毒侵害，感謝整個系統所做的工作，提供疫苗準確信息、多樣性接種機會，並制定應急計畫以確保學校今天仍有足夠人員配備。

代表3萬多名教師、圖書館員、護士和輔導員的洛杉磯學區教師工會周一稱，已接種疫苗的成員人數是個龐大數字，希望未來幾天繼續攀升，但儘管如此，大約還有500名不接種疫苗的成員將失去工作。

醫學專家表示，疫苗接種總數令人驚嘆，這證明當一個人必須在接種疫苗和保住工作之間做出選擇時，強制要求可能產生的影響。舊金山加州大學（UCSF）流行病學家Kirsten Bibbins-Domingo博士說，疫苗接種規定是重要的政策工具，有助於提高許多工作場所的疫苗接種率，更安全地保護在這些環境中工作和學習的人。

洛杉磯加州大學（UCLA）流行病學教授Robert Kim-Farley博士認為，LAUSD是加州和全國其他學區的傑出榜樣，成功的例子說明如何在學校環境中實施嚴格和適當的公共衛生措施。

但目前還是有些人出於各種原因反對疫苗接種。一位要求匿名的老師一直質疑疫苗政策，這位老師已感染過新冠病毒，有一定程度的自然免疫力，他認為疫苗成功保護率太低，不應強制接種，但他表示自己很務實，離退休還有21年，不想因此失去工作。

也有人堅持不願接種疫苗，其中包括Jon Goodman，他自稱在學區做了七年的項目經理。周一，Goodman參加抗議集會，此次抗議是全州範圍內呼籲反對加州將實施的學生疫苗強制接種規定。校園外，數十名成人和兒童舉著「我的身體，我的選擇」等標語，42歲的Goodman在抗議隊伍中舉著牌子，上面寫著「LAUSD解雇了我」。

與其他未接種疫苗的員工一樣，上周五是Goodman上班的最後一天，他申請宗教豁免沒有成功，「我很難過，我喜歡我的工作，也很擅長這份工作，對我來說這不是一個選擇，我不會接種疫苗。 」

學校警察受到的打擊尤其嚴重，截至周一，300名員工中有43人不被允許工作，一名警察工會官員說，由於職位空缺和預算削減，該部門已經不堪重負，不得不拒絕學校的一些安全要求。

疫苗 工作 學區

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