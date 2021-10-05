警消英雄 勿因疫苗自毀形象

警消人員在美國人心目中，尤其是消防人員，常被視為英雄，在兒童心目中更是「超人」，不僅羨慕，更是崇拜。

在九一一那次大災難，消防人員奮不顧身，勇往直前，衝進火場救人的畫面，更是撼動人心，令人終生難忘。那種勇於任事，赴湯蹈火，犧牲奉獻的精神，真可謂驚天地泣鬼神，永遠印記在每個人的腦海。

就因警消給予大眾如此深刻的勇者形象，在民眾有危難時都視為救世主，全心相信能助民眾度過危難；這種信任感，並非他人可以取代。也因如此，在疫情 肆虐，眾人恐慌，不知何時會感染病毒時，如有警消人員到場，根據既有的經驗，也必然相信警消能協助防疫 ，保護每個人平安。

遺憾的是，根據防疫單位的數據，警消人員的注射疫苗 率並不高，甚至低於尋常百姓。以洛杉磯警局（LAPD）為例，注射率僅56%，而自新冠疫情發生以來，已有3000人感染，占LAPD四分之一強。而聖瑪利諾警局也不遑多讓，僅有54%接種，更誇張的是，聖瑪利諾警員工會竟在當地英文報紙刊登整版廣告，表示「不支持要求警員必須接種疫苗，且沒有其他檢測選項，而侵犯警員的個人選擇自由」。言下之意，不打疫苗抗爭有理，工會要求市府把頻繁新冠檢測作為選項之一，警員要做「化外之民」。

從警察單位傳出對注射疫苗的反彈，不禁令民眾更為擔心；與居民接觸頻繁的治安人員，就因為沒有防疫的盾牌，只靠個人的自信，有可能感染新冠而不自知，甚至成了傳播源，在社區廣為傳染，造成疫情永無控制的一天。這種純為個人自由，犧牲他人風險的行事作風，實非被視為人民保母，甚至英雄榜樣所應當為之；不幸的是，民眾心目中的英雄卻有如此自私的一面。

以目前三種疫苗注射反應結果來看，坊間傳聞疫苗所謂的對基因改變，或其他副作用，絕無可能造成致命傷害，也無太嚴重後遺症。既有如此詳細的科學數據，又有接種後的數億活生生實例，即使有極微小的風險，相較染疫的危害，孰輕孰重，理應可分辨。

根據CDC的資料，因染疫死亡的案例分析比較，未注射疫苗死亡的病例，比打過疫苗的人高出11倍，從這數字即可看出，多打疫苗多一份保障，未打疫苗完全讓自己暴露在風險之中，非理性抗拒實無必要。何況許多未打疫苗染疫的病患，在人生最後一刻都後悔未打疫苗，怨恨受了政治洗腦的遺毒；這些臨死前的沉痛肺腑之言，值得仍抗拒疫苗的警消深思。

被民眾視為英雄好漢的警消兄弟，看看現成的例子，站在公眾利益與個人安全的立場，真的應該反思，打與不打疫苗，對自己，對公眾，何者最有利，也最安全。實在不必拒疫苗於千里之外，反而破壞自己的形象。