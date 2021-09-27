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首爆新冠遊輪睽違18月 洛杉磯啟航往墨西哥

編譯組╱綜合報導
睽違18個月，公主號遊輪再度從洛杉磯港出發前往墨西哥。（Getty Images）
睽違18個月，公主號遊輪再度從洛杉磯港出發前往墨西哥。（Getty Images）

美國首艘爆發新冠肺炎的遊輪「至尊公主號」（Grand Princess），睽違18個月之後，25日終於再次從洛杉磯港啟航，開始為期五天行程，前往墨西哥聖盧卡斯角（Cabo San Lucas）。

洛杉磯時報報導，這是美國遊輪產業受疫情影響遭受歷史性關閉，損失1500億元後，正分階段逐步重啟。

疫情下，遊輪重啟也祭出新規定，所有乘客都需於登船前出示完全疫苗接種證明，或出發日兩天內陰性檢測證明。船員也全面接種疫苗，且遊輪客容量不得超過2600人最大容量的75%。

此外，在電梯、零售店、賭場等公共場所，用餐就座前要戴口罩。遊輪空調系統也配備去除細小顆粒和細菌的過濾器，部分裝置包括紫外線處理系統。

當天與丈夫一起搭乘遊輪慶祝結婚30週年的Lara Handler說，有鑑於去年發生的事，對遊輪公司來說，乘客和工作人員安全至關重要。

2020年3月上旬，這艘長949呎的遊輪在舊金山外海漂泊數天，當時遊輪上至少有21人感染新冠肺炎，公共衛生官員和遊輪公司，正研擬因應。前一週，一名來自至尊公主號遊輪的75歲乘客，成為加州首位感染新冠肺炎死亡病例。

除至尊公主號外，部分遊輪已開始於亞洲和歐洲航行。今年夏天，已有許多遊輪重新啟航，分別從德州、西雅圖和佛羅里達州出發。

嘉年華遊輪Carnival Panorama每周從長堤港出發前往墨西哥，8月21日重新啟航，是首艘從南加州出發的遊輪。聖地牙哥港也計畫10月1日重新開啟遊輪。

大多數主要的遊輪公司如嘉年華、挪威（Norwegian）和皇家加勒比（Royal Caribbean）等，幾乎都要求從美國港口出發的乘客與船員需出示疫苗接種證明，或檢測陰性證明。

過去18個月以來，全球最大的嘉年華公司，自疫情以來虧損超過140億元。該公司最大競爭對手皇家加勒比，疫情間損失超過80億元。

紐約大學專業研究學院調查發現，受調的2300美國人，只有10%計畫今年搭乘遊輪，低於2019年的36%。儘管如此，許多遊輪愛好者已壓抑18個月，目前預定量正上升。

嘉年華24日於最新的收益報告中稱，因Delta變種病毒病例增加，上個月遊輪預定量放緩，但2022年下半年預定量，已超過2019年。

皇家加勒比在4至6月收益報告稱，與前三個月相比，該公司預定量增加50%，6月與今年第一季度相比，成長90%。挪威遊輪預計2022年預定量，將超過2019年。

儘管如此，從德州蓋文斯頓（Galveston）出發的嘉年華遠景號（Carnival Vista）上個月仍發生26名船員和一名乘客染疫，一名77歲乘客送醫後不治。

嘉年華、公主號和其他遊輪公司也面臨船上染疫或死亡家屬的一系列訴訟。邁阿密律師James Walker說，此類訴訟不大可能替乘客或其家屬贏得鉅額賠償。部分原因是遊輪公司根據的海事法，限制海上發生死亡、疾病和商和造成的損害。

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