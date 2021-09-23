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洛縣將為療養院居民打第三劑疫苗

洛杉磯訊
公衛局長表示將為那些免疫功能低下的療養院居民接種第三劑。（美聯社）
公衛局長表示將為那些免疫功能低下的療養院居民接種第三劑。（美聯社）

洛杉磯公共衛生局22日確認了41例新增死亡病例，和1750例新確診病例。與洛縣的總體趨勢同步，療養院工作人員和居民中的新冠病例數，在7月初至8月中旬有所增加，並在過去幾周開始下降。公衛局長表示將為那些免疫功能低下的療養院居民接種第三劑。

目前有1018名新冠患者住院，其中31%在重症監護病房。22日的測試陽性率1.7%。

在截至8月8日的一周內，專業護理機構的居民和工作人員報告了123例病例。在截至9月12日的一周中，有55人在專業護理機構中檢出新冠呈陽性，20例為居民，35例為工作人員。在過去的三周裡，專業護理機構的工作人員和居民平均報告65例新病例。

目前，專業護理機構88%的居民和90%的工作人員已完全接種疫苗。護理設施受到嚴格的感染控制預防措施約束，需驗證所有員工的疫苗狀況，並對員工和居民進行例行檢測。到9月30日，醫護人員，包括專業護理機構的員工，必須全面接種新冠疫苗。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）對療養院病例減少表示歡迎，指出這反映這些設施的高疫苗接種覆蓋率，以及嚴格的感染控制措施。當局將繼續優先考慮和支持療養院，為那些免疫功能低下的居民接種第三劑，並準備在加強劑獲得批准後加大努力。她強調，療養院病例和死亡人數下降是一個重要提醒，即疫苗在預防新冠引起的嚴重疾病和死亡方面的作用有多大。

疫苗 療養院 工作

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