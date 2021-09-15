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加州參議會通過議案 允許州府保密工作場所疫情

編譯組／綜合報導
加州參議會日前通過AB 654法案將會繼續支持州府有權保存個別工作場所新冠疫情祕密資訊。（Getty Images）
加州參議會日前通過AB 654法案將會繼續支持州府有權保存個別工作場所新冠疫情祕密資訊。（Getty Images）

加州參議會日前通過AB 654法案，投票前AB 654法案內最重要的一條透明條款遭刪除。結果通過的新法案，將繼續支持州府有權保存個別工作場所新冠疫情詳細祕密資訊。一般認為，新法案是商業團體的一大勝利。

AB 654法案10日投票前，有關加州公共衛生局必須公布個別工作場所新冠疫情詳細資訊條款遭刪除，這與法案推出人雷伊斯 ( Eloise Reyes) 草擬AB 654法案用意不同。許多雇員、傳染病學者認為公布個別工作場所詳細資訊非常重要。新法案內重要條款規定投票前遭刪，這對他們是很大打擊。

AB 654法案10日在州參議會以37-0票通過，其中包含一條緊急條款。含有緊急條款的法案經州長簽署通過後，將會立即生效。

AB 654法案由代表Empire縣地區的民主黨加州眾議員雷伊斯所提出，與AB 685法案有關。AB 685法案主要目的是提供社會與員工有關個別工作場所新冠疫情爆發的資訊。可是加州各縣衛生局對這條法案做出非常不同的解釋。

根據報導，直到今年6月，加州各縣衛生局中，只約有三分之一提供工作場所 (workplace)疫情爆發詳情。專家表示，由於法規遣詞用字過於模糊，有些公衛官員辯稱，根據法文規定，他們不能公布新冠疫情資訊給予大眾。另外有些公衛官員只公布某些產業的整體資訊。

雷伊斯原來表示，他提出AB 654主要用意是澄清有關新冠疫情資訊並須呈報州府，並公布工作場所 (workplace) 與整體產業 (industries)新冠疫情資訊。這是原來AB 685法案的內容。

然而雷伊斯9月初面臨加州商會 (California Chamber of Commerce) 與一些主要是共和黨州議員的壓力下，刪除掉「AB 654法案澄清州府必須開放個別工作場所，與各產業的新冠疫情資訊」的文字。因此通過的法案與AB 685法案用語雷同，要求衛生局官員必須開放「工作場所產業」(workplace industry) 資訊，用字遣詞同樣模糊。

聯合工會通訊主任柏德曼 (Steve Boardman) 表示，工人保護他們自己與全家人，需要更多資訊，許多工會成員家有未能接種疫苗的小孩，或者年齡大的長者，如果任何工作場所發生新冠疫情，他們必須馬上得知詳情，採取保護行動，只是說某些產業內有多少人感染新冠，這種知識太模糊了，對工人與其家人，完全無法產生任何保護作用。

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