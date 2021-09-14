學生強制接種疫苗 多數學區先觀望

洛杉磯聯合學區（LAUSD）強制要求學生接種新冠肺炎疫苗，全國各學區都在密切觀望未來的發展，以決定是否跟進。(LAUSD網頁)

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）日前強制要求學生接種新冠肺炎疫苗 ，這是全國第一個大型學校系統做此措施。對其他學區來說，在可能面臨家長反對、訴訟、校園恢復和心理健康支持等種種因素下，目前可能先採觀望態度，同時密切注意洛學區執行狀況。

加州教育委員會協會（California School Boards Assn.）主席Troy Flint表示，每個地區都在查看其資源與能力，評估當地社區健康情況與所持觀點，試圖考量所有因素。

洛杉磯聯合學區日前在教委會支持下批准該計畫，意即12歲及以上學生，需在明年1月10日春季開學前，提供全面疫苗接種證明，無者將被拒絕進入校園，他們只能進行獨立學習，或在學校系統外尋找其他教育資源。如果要參與學校相關課外活動，包括體育、合唱、戲劇、樂隊等，必須先接種。全面疫苗接種截止日則提前至10月31日。

加州教師工會、洛杉磯聯合教師工會與學校員工工會都支持該計畫。

其他如巴沙迪那聯合學區，目前並未採用強制疫苗令，但要求12歲與12歲以上學生接種疫苗，或每周進行一次病毒檢測。12歲以下學生每周進行檢測。

比鄰洛杉磯聯合學區的庫爾富（Culver）學區，在學年開始前，對員工祭出疫苗令。但收到不少反對聲音。學區家長Steve說，他和妻子都接種疫苗，孩子也接種其他疾病的疫苗，但要求對兒童施打新冠肺炎疫苗太過分，因此他可能考慮帶孩子離開學區。

而洛杉磯聯合學區並未進行調查，很難衡量家長意見。但根據估計，該學區25萬名六歲至12歲學生中，有8萬人需接種疫苗。

位於Mid-Wilshire女子學術領導學院（Girls Academic Leadership Academy）一名七年級學生家長說，「女兒說不願接種疫苗，在我們家，我們支持年輕人身體自主權。」該家長說，「我們不是右翼，投票給拜登，孩子也接種其他疫苗，但考量新冠肺炎疫苗開發過於倉促，對長期影響所知甚少。我們會首先考慮結束我們與公立學校的關係。」

此外，加州學校強制戴口罩規定，也引發較小規模家長抗議。有反對者已對加州和洛杉磯提起訴訟。