舉川普前例 專家促罷免紐森投票選後查驗

投票安全研究人員提醒加州政府確保罷免投票的安全性。(KTLA／Gatty)

八位投票 安全研究人員對前總統川普 （Trump）的盟友近期披露的敏感的選舉系統軟體感到震驚。他們希望加州 官員對14日罷免州長紐森（Gavin Newsom）選票進行全面的選後審查。

洛杉磯時報報導，MyPillow執行長兼川普非正式顧問林德爾（Mike Lindell）上個月參加在南達科他州舉辦一場關於選舉舞弊的研討會，會上討論到Dominion投票機系統。這些系統與加州一些縣使用的系統非常相似，引發關注。

投票安全人員2日致加州州務卿韋伯（Shirley Weber）的信中指出，「雖然軟體版本與加州使用的版本不同，但差異相對較小。公開談論該軟體，嚴重威脅罷免選舉的可信度和公眾對選舉的信任。」

研究人員認可加州在選舉安全方面的出色紀錄。但他們認為，林德爾對投票系統公司Dominion產品的公開討論，無疑嚴重違反選舉安全。

該信同時引用密西根大學電腦科學教授Alex Halderman向聯邦法院提交的報告，該報告稱Dominion製造的選票標記設備存在安全漏洞，可以讓普通選民將惡意軟件放置其中。

喬治亞理工（Georgia Tech）網路安全隱私學院主席Richard DeMillo表示，多年來投票技術市場一直使用隱形斗篷作為盾牌，保護其產品免受被電腦系統攻擊的威脅，但這些盾牌從未存在過。

加州州務卿韋伯的發言人並未立即回應媒體評論。

研究人員希望加州官員承諾對罷免結果進行全面的選後審查，這項審查可能涉及數百萬選票。他們最大擔憂，在於用於現場投票站標記選票紙質設備中，可能存在漏洞，因林德爾在公開的活動中，曾揭示這些弱點。

該投票設備由Dominion投票系統（Dominion Voting System）公司製造，計畫用於加州58縣中的40個縣。該公司仍然陷入去年11月川普支持者提出的詐欺指控，並針對前川普的律師提出的指控提起訴訟。

選舉研究人員信中指出，提出對軟體安全性的憂慮，並非指責該公司有不當行為。相反的，他們正敦促採取行動，確保14日對罷免結果的信心。