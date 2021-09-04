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加州600元紓困金 未報稅者10月15日前完成申報可領取

記者謝雨珊╱洛杉磯綜合報導
第一階段第二輪600元加州紓困金（Golden State Stimulus）已於上周五（8月27日）開始發放。（KTLA 5)
第一階段第二輪600元加州紓困金（Golden State Stimulus）已於上周五（8月27日）開始發放。（KTLA 5)

第一階段第二輪600元加州紓困金（Golden State Stimulus）8月27日(上周五)開始發放，這筆錢直接轉進符合資格的納稅人銀行帳戶裡。根據加州稅務局 (California Tax Franchise Board)，截至3日止，目前只發放了約60萬元。該局強調，加州紓困金將分階段發放，預計每兩周發放一批紓困金。

加州政府預計發放120億元紓困金，緩解加州居民面臨的財務困難。根據州長紐森辦公室提供的數據，加州大約有66%人口符合領取第二輪加州紓困金。州政府將依照個人2020年稅表收入，判斷是否符合領取紓困金的資格。尚未完成報稅者，可在10月15日之前報稅領取，不過這批人的紓困金提領日將會延遲。一般都靠郵寄方式領取退稅或紓困金者，最快得等到10月5日才會收到第一階段的加州紓困金。

以下為符合領取紓困金的條件：第一、去年必須在加州居住超過半年以上，且報稅期間仍住在加州。第二、2020年個人加州調整後總收入（adjusted gross income）必須在7萬5000元以下，且不能是被撫養人。第三、必須要有合法的社安號（SSN) 或ITIN號。符合資格者可領到600元紓困金，膝下有撫養者可另外領到500元。平時自州的福利計畫獲得低收入補貼的視障或殘障者，也符合領取資格。

民眾可上加州稅務局（https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii-estimator.html）查詢自己是否符合領取第二輪600元加州紓困金的資格。

紓困金 加州 報稅

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