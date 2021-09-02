洛縣學生新冠常規檢測 日均500確診

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer ）1日再次提醒公眾務必對疫情保持「清醒」。（本報檔案照）

過去兩周，洛縣 K-12學生中檢測 發現逾5300例新冠肺炎感染病例。洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer ）1日再次提醒公眾務必對疫情 保持「清醒」。不過費若與洛縣學區總監對各校區採取各項安全防疫措施充滿信心。

費若表示，校區感染病例增加，主要是採取積極常規檢測結果，尤其是在洛杉磯聯合學區所做的檢測，占全縣新冠（COVID-19）檢測數量的三分之一。洛縣學生每天平均有500個病例，其中大部分病例是在常規檢測中確定的，很多感染病例尚無症狀。需要保持清醒的是，感染病例很多，這些病例明顯表現出COVID-19感染症狀前能夠發現，對遏制疫情傳播有很大幫助。

費若強調，對所有人來說，需要保持清醒的是，病毒依舊在社區傳播率很高，因為校區占相當比例學生或教職員COVID-19檢測呈陽性，這也可以感染其他人。有必要快速採取行動，避免新冠肺炎疫情在校區大規模爆發。因為自2020年秋季以來，洛縣已經取得避免疫情廣泛傳播的戰績。在訪問校區期間，看到校方在防疫方面很重視細節安全措施。

被任命為洛縣教育辦公室（Office of Education）總監的Debra Duardo也表示，各校在實施緩解疫情傳播措施方面發揮很大效力。而通過每天訪問各個學校，無論是孩童還是成人，在戴口罩、保持社交距離、遵守各項防疫措施都做得很出色。只要能夠保持學校盡可能的防疫安全措施，大家都能遵守，可避免疫情在校區傳播。

據1日洛縣發布的統計數字，在8月15日至29日，在所有學生中發生感染病例5307例，還有教職員中發生729例。

據統計，洛縣12歲及以上符合接種資格的居民，完全接種疫苗的比例是65%，至少接種一劑疫苗的比例是74%。費若表示，91%至92%的居民接種第一劑疫苗，同時也按時接種第二劑疫苗，在未來幾周全縣疫苗接種率會有所上升。不過相對於亞裔居民79%接種率及白人69%接種率，非裔、拉丁裔居民接種情況仍落後。截至8月22日，非裔居民接種一劑疫苗比例是50%，西裔居民是59%，其中年輕人接種比例較低。