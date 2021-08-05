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橙縣疫情攀升 重症住院增42人 創3月來新高

記者楊青╱綜合報導
橙縣地區疫情上升，4日新增住院人數創下今年3月3日以來新高。（安納罕市府官網）
橙縣地區疫情上升，4日新增住院人數創下今年3月3日以來新高。（安納罕市府官網）

橙縣地區疫情上升，4日（周三）新增住院人數超過40位，皆為重症病患需要住院治療。橙縣公共衛生部門表示，目前當地重症病患的住院人數，已達到了今年3月3日以來的最高峰。

橙縣地區包括新增感染人數、住院人數以及重症病房人數４日全面上升，其中住院人數從本周二的333人上升到375人，增加42人；加護病房人數從前一天的62人增加到68人。橙縣24%的重症病房和床位占用了全縣73%的呼吸機。

爾灣加大流行病學家和人口健康與疾病預防教授 Andrew Noymer４日表示，橙縣地區本周一住院人數大幅增加，周二繼續上升但幅度有所減緩；不幸的是周三上升幅度更大令人擔心。他表示，最讓人擔心的是住院人數增加，這是一個非常不好的情況，説明未打疫苗感染的情況愈來愈嚴重。

橙縣縣政委員Katrina Foley也表示，多項數字，尤其是住院人數和重症病房人數的增加令人不安。她表示，照理說愈來愈多人打了疫苗，疫情會愈來愈穩定，情況會愈來愈好，但現在卻是愈來愈多人得住院甚至進入重症室，令人擔憂。目前橙縣兒童醫院中有11名兒童因感染住院治療。

橙縣縣委執行長Frank Kim援引加州衛生廳的數據表示，加州在過去十天内，被感染的病例中高達18%的人要住院觀察和治療，其中絕大多數人都沒有接種疫苗。這一情況提醒已接種疫苗的民眾繼續注意防疫，但未接種疫苗的人風險更高，應考慮儘快接種疫苗。

橙縣目前另一個頭痛問題是，加州衛生廳要求從8月23日開始，高風險行業例如無家可歸者收容所、監獄和醫院以及政府工作人員中未接種疫苗者，每周都必須接受檢測，這將使得大批人請行政假，剛開始不久的重啓有可能再次遭遇障礙。

本周至周三爲止，橙縣每10萬居民日均感染率從8上升到12.7，測試陽性率從4.9%躍升到6.9%。

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