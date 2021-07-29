輝瑞：第三劑加強針抗Delta病毒 保護力強11倍

輝瑞藥廠28日公布數據，稱第三劑加強針對於抵抗Delta變種病毒的有效力強。（截圖CNN)

輝瑞 藥廠28日公布數據，稱第三劑加強針對抵抗Delta變種病毒 的有效力強。尤其對18至55歲的民眾，打第三針的保護效用比第二劑強五倍；對65至85歲的民眾，打第三針比第二針的保護效用超過11倍。

不過這項數據實驗對象僅有23人，目前也尚未經過審查。儘管如此，輝瑞首席研究員Mikael Dolsten對輝瑞藥廠製造的第三劑疫苗保護效力有信心。他說，打完第二劑隔六個月後，也就是身體內的抗體逐漸退去時，是打第三針的最佳時機，抗體有可能會增加更多。「隨著Delta變種病毒持續擴散，目前的臨床實驗結果是好消息」。尤其這項數據也顯示，打第三針身體所產生的抗體，更能對付最初版的新冠病毒及南非變種病毒。

輝瑞藥廠日前指出，該藥廠將有望最快在8月，向聯邦食品暨藥物管理局 （FDA）提交緊急使用授權（EUA）申請，讓民眾可施打第三劑加強針。

然而部分政府衛生官員強調，多數美國人尚不需要打第三針，因為打完兩針後的六至12個月，體內抗體足夠對抗病毒。況且為了大眾安全起見，FDA必須花較多時間審核第三針的安全性。不過民眾是否有必要追加第三針的最終決定，在於聯邦疾病防治中心（CDC）及聯邦食品暨藥物管理局。