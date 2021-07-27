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內華達州單日確診破千 疫苗接種牛步化

編譯組／綜合報導

儘管持續推動疫苗接種，根據內華達州衛生官員，新冠肺炎疫情仍飆升，7月23日新增逾1000名確診病人，至少20人死亡，住院人數則為五個多月以來，首次超過1000人，也是自1月30日紀錄1070人以來最高紀錄。

FOX 5電視台報導，自2020年3月新冠肺炎疫情爆發以來，內州染疫總數達34萬9043例，5817人死亡。

官員們指出，自5月中旬，當地出現首次在印度現蹤的Delta高傳染性變種病毒後，病例激增，他們呼籲民眾接種疫苗。

約100多名聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）工作人員與當地官員、州衛生工作者、美國軍團和和平隊義工合作，替社區疫苗接種站和診所配備人員，向民眾提供訊息。

然而，疫苗接種率僅小幅上升。近56%內華達州12歲及以上居民，至少接種過一劑疫苗，近47%完全接種疫苗。

根據疾病控制和預防中心（CDC）數據，美國近69%符合條件者，已至少接種過一劑疫苗。

該州報告說，全州加護病房治療的202名病患中，有194人位於拉斯維加斯地區，其中一半使用呼吸器。醫院容量並不是主要的關鍵問題。

內州兩周測試陽性率，自23日止，連續第33天上升，為12.8%。該數字從5月中旬的低點3.4%，至如今至少增加兩倍。在放寬限制前，世界衛生組織的目標是5%或更低。

疫苗 美國 疫情

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