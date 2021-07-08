我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

洛縣病例持續上升 Delta病毒占比高

【洛杉磯訊】
洛縣疫情升溫。（本報檔案照）
洛縣疫情升溫。（本報檔案照）

洛杉磯縣7日單日新增515例新冠肺炎病例，近300人因新冠肺炎住院。洛縣近一個月新增病例持續上升。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，Delta病毒在洛縣仍是一個威脅。

洛縣日新增新冠病例在過去兩周上升明顯，3日更是新增600多病例，是6月中單日新增病例的三倍。

洛縣7日新增八例死亡病例，洛縣目前累積死亡病例2萬4514人，累積確診病例125萬3536人。

根據加州政府數據，7日洛縣有296人因新冠肺炎住院，比前一天的275人增加。7日有71人在重症監護室，比前一天的73人下降。

為讓更多人了解到準確的新冠肺炎信息，鼓勵民眾施打疫苗，洛縣推出新冠肺炎社區大使項目。費若鼓勵民眾積極參與該項目，可以將正確的信息傳遞給身邊的人，讓更多人了解疫苗，施打疫苗。

目前有近3000洛縣居民加入該項目並接受培訓。該項目具體可見：http://publichealth.lacounty.gov/CommunityAmbassadorProgram/

洛縣衛生局官員表示，近期增長的病例中，很多都由新冠變種病毒引發，尤其是Delta變種病毒。洛縣目前有400萬居民還未打疫苗，包括130萬不符合打疫苗資格的兒童，這足以使Delta病毒對洛縣造成風險。

Delta病毒是加州最具傳播性的毒株。6月數據中，加州所有變種新冠病毒的35.6%均是Delta病毒，這比起5月的5.6%有巨大增多。

費若表示洛縣本周有245病例是由Delta病毒引起，比前一周多了兩倍。然而洛縣僅對部分病例進行了序列檢測，因此洛縣實際感染Delta病毒的數量遠遠高於該數字。

根據最新數字，洛縣有59%的16歲及以上居民完成了疫苗注射，68%至少打了一針。65歲及以上居民則有76%完成疫苗施打，87%至少打了一針。

洛縣 疫苗 Delta病毒

上一則

洛市大街徹夜不安 一條街19店家遭槍擊

下一則

華裔政策專家陳仁宜 參選加州主計長

延伸閱讀

「打疫苗就是愛國」拜登籲職場設診所 加速接種

「打疫苗就是愛國」拜登籲職場設診所 加速接種
新加坡研究：疫苗對抗Delta變異株 保護力達69%

新加坡研究：疫苗對抗Delta變異株 保護力達69%
Lambda變種病毒 紐大研究：輝瑞、莫德納也有效

Lambda變種病毒 紐大研究：輝瑞、莫德納也有效
韓疫情升溫 與以色列簽疫苗互換協議

韓疫情升溫 與以色列簽疫苗互換協議
Delta變異株蔓延北卡 月底將占病例9成

Delta變異株蔓延北卡 月底將占病例9成
洛縣近日病例、住院皆上升 孩童染疫也增加

洛縣近日病例、住院皆上升 孩童染疫也增加

熱門新聞

爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
國慶日南加州遊客最喜歡的五個目的地，包括拉斯維加斯。（本報記者╱攝影）

國慶假期330 萬名南加居民將出遊 最喜歡去這五處

2021-06-30 16:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量