洛縣病例持續上升 Delta病毒占比高

洛縣疫情升溫。（本報檔案照）

洛杉磯縣7日單日新增515例新冠肺炎病例，近300人因新冠肺炎住院。洛縣 近一個月新增病例持續上升。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，Delta病毒 在洛縣仍是一個威脅。

洛縣日新增新冠病例在過去兩周上升明顯，3日更是新增600多病例，是6月中單日新增病例的三倍。

洛縣7日新增八例死亡病例，洛縣目前累積死亡病例2萬4514人，累積確診病例125萬3536人。

根據加州政府數據，7日洛縣有296人因新冠肺炎住院，比前一天的275人增加。7日有71人在重症監護室，比前一天的73人下降。

為讓更多人了解到準確的新冠肺炎信息，鼓勵民眾施打疫苗 ，洛縣推出新冠肺炎社區大使項目。費若鼓勵民眾積極參與該項目，可以將正確的信息傳遞給身邊的人，讓更多人了解疫苗，施打疫苗。

目前有近3000洛縣居民加入該項目並接受培訓。該項目具體可見：http://publichealth.lacounty.gov/CommunityAmbassadorProgram/

洛縣衛生局官員表示，近期增長的病例中，很多都由新冠變種病毒引發，尤其是Delta變種病毒。洛縣目前有400萬居民還未打疫苗，包括130萬不符合打疫苗資格的兒童，這足以使Delta病毒對洛縣造成風險。

Delta病毒是加州最具傳播性的毒株。6月數據中，加州所有變種新冠病毒的35.6%均是Delta病毒，這比起5月的5.6%有巨大增多。

費若表示洛縣本周有245病例是由Delta病毒引起，比前一周多了兩倍。然而洛縣僅對部分病例進行了序列檢測，因此洛縣實際感染Delta病毒的數量遠遠高於該數字。

根據最新數字，洛縣有59%的16歲及以上居民完成了疫苗注射，68%至少打了一針。65歲及以上居民則有76%完成疫苗施打，87%至少打了一針。