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Delta變種病毒發現升級版 專家：現在問題不大

記者謝雨珊／洛杉磯報導
流行病學醫師黃重德說，Delta變種的傳播性比較可怕，但其毒性和感染症狀並沒有比原先的新冠病毒嚴重。（本報檔案照）
流行病學醫師黃重德說，Delta變種的傳播性比較可怕，但其毒性和感染症狀並沒有比原先的新冠病毒嚴重。（本報檔案照）

具有高度傳染性的Delta變種病毒病例已在南加州快速增加，洛杉磯縣公共衛生局修改防疫指導方針，無論是否已經接種疫苗，都建議在公共場合的室內佩戴口罩。更令人擔憂的是，Delta變種病毒的升級版Delta-plus日前也被發現。新冠病毒每一次變異，都會增加傳染性，許多人詢問，是否有必要打加強針？何時才能打？

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞說，更具傳染力的新冠病毒變異株Delta已在至少98國現蹤，全球疫情處於「非常危險時期」。美國聯邦衛生當局估計，現在美國所有新的新冠感染中，至少有20%是由Delta變種引起，高於一周前的10%。該變種被認為比以前的所有其他變種更具傳染性，並可能使患者病情加重。專家指出，尚未接種疫苗的人，一旦曝露在Delta變種病毒之下，很容易感染。

另有專家指出，Delta病毒傳染力高，和病患距離26呎都有被感染的可能。根據華爾街日報報導，以色列有將近一半以上感染Delta變種病毒者，都打過兩劑輝瑞疫苗。疫情升溫，迫使以色列再度要求人民在室內戴口罩及實施防疫措施。

新冠病毒Delta變種病毒日前也產生自己的變體Delta-plus。舊金山加州大學流行病學家George Rutherford說，它聽起來就像是另一種變體，並不比普通的Delta變種更強或更弱，他認為，現在並不是大問題。

目前研究顯示，Delta變種的傳播性比較可怕，但其毒性跟感染症狀並沒有比原先的新冠病毒嚴重。

流行病學專家黃重德表示，根據5月22日發表在自然雜誌的文章，一劑輝瑞疫苗或AZ疫苗可減少感染Delta變種病毒33%的可能性，而兩劑AZ疫苗對Delta病毒的抵抗力約為60%，兩劑輝瑞疫苗對Delta病毒的抵抗力約為88%。目前普通人不太需要補打一針；體弱多病的老人、抵抗力弱者較容易感染，這群人最快可在12月補打第三針。

黃重德表示，Delta變種病毒更容易進入人體細胞內，比方說，100個新冠病毒通常只有50個可能進入人體細胞，但100個Delta變種病毒有約90個病毒都可進入人體細胞。也就是說，即便你只是接觸過一名Delta變種病毒感染者，都很有可能被感染。目前研究顯示，Delta變種的傳播性比較可怕，但其毒性跟感染症狀並沒有比原先的新冠病毒嚴重。

變種病毒 疫苗 輝瑞

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