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Delta病毒引爆新疫情 守公德仍應戴口罩

記者啟鉻／洛杉磯報導
新冠肺炎變種病毒Delta來襲，華人醫師認為戴口罩、保持社交距離依然是有效的方法。（資料圖）
新冠肺炎變種病毒Delta來襲，華人醫師認為戴口罩、保持社交距離依然是有效的方法。（資料圖）

具有高度傳染力的新冠肺炎Delta變種病毒在加州和全美迅速傳播，導致病例暴增。面對Delta變種來勢洶洶，很多華人擔心變種病毒可能會導致另一波疫情爆發。華裔醫師認為，在目前疫情環境尚不安全情況下，戴口罩及保持社交距離，依然是預防病毒感染，保護自己和他人健康的有效方法。

加州公共衛生局最新統計數據表明，加州6月感染者，有35.6%的人確診為Delta變種病毒感染，而5月該比例是5.6%，增加近七倍。洛杉磯縣近來統計，新增確診、入院及陽性比率均有上升趨勢。目前全國四分之一感染病例屬於Delta病毒，其中部分地區近半染疫者是該變種病毒感染。

流行病專家黃重德表示，據他在各醫院看診的個人觀察，幾乎所有醫師都接種疫苗，但相反地，不少護士接種疫苗比例相對較低，甚至在醫院院區內，也未嚴格遵守戴口罩規定。新冠肺炎病毒感染風險依然很大，這些危險也存在於醫護人員和普通民眾中。而洛縣和全美還有相當多人未接種疫苗，一旦發生新一波感染風暴，對醫療系統負荷能力必然造成很大問題。

黃重德表示，研究表明接種現有疫苗（輝瑞、莫德納）對Delta病毒抵抗力很有效，但由於年長者、基礎病患者的健康差異，疫苗產生的抗體及保護力持久性，也有不同差別。若不接種疫苗，受Delta變種病毒感染危險更大。所以，在目前疫情環境尚不安全情況下，尤其對於年長者，還是建議在人多場合戴口罩，並保持社交距離。

他認為，變種病毒可能會導致另一波疫情爆發，但不會比2020年末至2021年初的疫情狀況更嚴重。

黃重德說，戴口罩及保持社交距離對預防其它流行病也有效果。他建議，使用氯西丁（Chlorhexidine）口腔沖洗和後鼻咽噴霧，可以明顯改善新冠病毒感染症狀。他認為，氯西丁是目前COVID-19預防指南中簡單而安全的防疫補充劑，在減少新冠肺炎疾病傳播方面可能發揮重要作用。

南加內陸地區資深家庭醫師鄭從雲表示，即使完成接種新冠肺炎疫苗，也無法保證百分百不會被感染，更何況Delta是變種病毒。但接種疫苗後，導致感染重病及死亡風險相對較低。部分人接種疫苗後，一旦感染病毒，也會出現無症狀，但會將病毒感染給沒有接種疫苗者，或接種疫苗後產生抗體較弱者。所以出於社區整體公德心考慮，保護自己也是保護他人，在人較多場合或與人距離較近地方，還是戴上口罩，也要注意保持社交距離。

鄭從雲認為，對於變種病毒Delta迅速傳播，有可能會導致另一波疫情，而且病毒正在持續變異，誰也無法確定百分百不會被病毒感染。所以戴口罩、保持社交距離依然有效，保護自己也是保護他人。

疫苗 變種病毒 疫情

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