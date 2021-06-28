我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

青少年打疫苗致心臟發炎 CDC：疫苗功效利大於弊

記者謝雨珊／綜合報導
CDC政府官員強調，打mRNA新冠疫苗的功效絕對是「利大於弊」。（歐新社）
CDC政府官員強調，打mRNA新冠疫苗的功效絕對是「利大於弊」。（歐新社）

目前美國已知有超過1200例可能接種莫德納 (Moderna) 及輝瑞 (Pfizer) 兩款疫苗，引發的青少年心臟疾病。聯邦疾病防治中心(CDC) 24日公告，將在mRNA新冠疫苗的輝瑞及莫德納，加註「可能造成心臟發炎」的警告，但有關案例相當罕見，CDC官員強調，打mRNA新冠疫苗的功效絕對「利大於弊」。

根據CDC數據指出，每百萬名12歲至17歲男子，在接種mRNA疫苗第二劑之後，約有56至69人出現心臟發炎的副作用，比其他年齡族群層的機率高。不過根據數據推算，這個族群打第二劑後，至少可避免5700人染疫、215人住院、71進入重症病房，以及2人因染疫而死。至於12歲至17歲女子接種第二劑後，出現心臟發炎的可能性較低，約只有8至10人。這個年齡層的女子打第二劑後，至少可避免8500人染疫、183人住院、38進入重症病房以及一人因染疫而死。施打疫苗亦可預防兒童患有多系統炎症綜合症(MIS-C)。目前每3200名的確診兒童，就有1人同時患有MIS-C。

CDC說，這些案例多數發生在30歲以下，男性比女性多些，通常在接種第二劑後的一周內發生，最典型的症狀是胸痛，此案例幾乎不會出現在50歲以上民眾。

聯邦疾病防治中心免疫實踐諮詢委員會日前發布報告，發現青年人打疫苗後，極少數人會出現兩種心臟發炎的副作用：心肌炎、心包炎。據悉，該種副作用最早在以色列被發現，近期美國也發現有接種疫苗青年，出現類似副作用。

CDC官員Megan Wallace表示，全美新冠確診人數雖持續降低，但年輕人確診率一直在上升。光是今年5月份，12歲至29歲確診人數就佔了三分之一。年輕人確診新冠肺炎，重症機率較年長者低，不過仍有可能病重致死。數據顯示，自去年疫情爆發以來，全美12歲至29歲確診族群，有2767人因確診致死，其中包括今年4月1日之後死亡的316人。

Wallace強調，引發心臟發炎的可能性非常罕見。最好保護自己的方法仍是打疫苗，呼籲年輕人盡快打疫苗。

疫苗 CDC 聯邦疾病防治中心

上一則

洛縣華人商場亞裔裸女身亡 案件撲朔迷離

下一則

加州6月感染Delta爆增3倍 打疫苗是最好防護法

延伸閱讀

因應Delta變異株 加拿大疫苗已訂貨到2024年

因應Delta變異株 加拿大疫苗已訂貨到2024年
5500萬「中間派」還沒打疫苗 拜登政府急遊說

5500萬「中間派」還沒打疫苗 拜登政府急遊說
買疫苗遭勸阻 藍批政府刁難唱雙簧

買疫苗遭勸阻 藍批政府刁難唱雙簧
抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗

抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗
加州6月感染Delta爆增3倍 打疫苗是最好防護法

加州6月感染Delta爆增3倍 打疫苗是最好防護法
打莫德納疫苗會變生化人？台指揮中心澄清謠言

打莫德納疫苗會變生化人？台指揮中心澄清謠言

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免