獎賞奏效 加州疫苗接種數領先全美

加州州長紐森在環球影城召開記者會。（本報檔案照）

根據洛杉磯時報報導，加州 在疫苗 接種數量明顯走低後，本月初新冠疫苗接種數量直線上升。加州目前疫苗接種進程遠遠超過美國多數州。

美國政府22日表示，拜登總統希望在國慶日前70%成年人至少接種一針疫苗的目標，可能無法實現。

相比之下，加州最近一個月疫苗接種數上升的表現，十分亮眼。加州與其他16個州包括哥倫比亞特區（District of Columbia），已經達成拜登總統的這個目標，但美國整體而言還需在國慶日後幾周才能達到目標。

加州一直在全美疫苗接種進程領先。但最近疫苗接種數量直線上升，可能顯示州長紐森 的打疫苗贏現金項目起了作用。雖然不能肯定每個人打疫苗的動機，但有民眾認為是加州1億1650萬元的疫苗激勵項目起了效果。

舊金山加大（UC San Francisco）流行病學專家George Rutherford在近期一個線上論壇表示，「我認為我們有證據可以顯示疫苗激勵機制起了效果。」

在5月底6月初，加州一周日平均接種數下降至12萬，而接種高峰期的4月初，每日有40多萬接種數。

在這樣的情況下，加州政府制定了疫苗激勵項目，即打疫苗送現金活動。紐森在一周前表示，「美國整體打疫苗的人數都在下降。很多州都有大大小小的獎勵制度，刺激民眾打疫苗，加州也不例外。」

紐森在5月27日宣布，打疫苗的民眾在6月30日之前有機會贏得數個5萬元大獎，另外十位有機會贏得150萬超大獎。此外，打第一針疫苗的200萬民眾都可獲得50元禮卡。

紐森此後在多場活動上通過抽獎公布得獎幸運兒。其中在6月15日加州重啟首日，紐森在環球影城舉辦記者會，現場抽獎，還有電影卡通形象變形金剛、小黃人等「助陣」。

類似的激勵活動在其他州也有收穫，根據白宮，俄亥俄州（Ohio）推出百萬大獎和免四年大學學費的獎勵項目，使20至40歲打疫苗的民眾數量大增。

但對於疫苗激勵項目，有批評者質疑其有效性及明智性。紐森的政治反對者認為這種激勵項目是紐森試圖轉移對他的罷免活動，並花著納稅人的錢贏得對自己的支持。

但這種疫苗激勵制度是否有效？洛杉磯時報通過對聯邦疾病防治中心（CDC）的數分析，得出加州5月27日至6月2日期間，及6月3日至6月9日期間的日平均接種數量，發現前一周日平均接種數為12萬1000劑，後一周為16萬1000劑，增加33%。而全美在這兩周內，後一周比前一周增加14%。