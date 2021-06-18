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1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

洛縣逾439萬人完全接種 染疫機率不高

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛縣公共衛生局局長費若。（截圖洛縣衛生局線上會議）
洛縣公共衛生局局長費若。（截圖洛縣衛生局線上會議）

洛杉磯縣截至17日，已有439萬7771人完成二次疫苗接種。洛縣公共衛生局局長費若指出，在眾多完全接種疫苗的民眾之中，仍有1696人確診染上新冠肺炎，這當中有139人住院治療，19人因染疫死亡。費若強調，根據現有數據，接種疫苗後染疫的機率為0.04%，打完疫苗死亡的機率為0.0004%，染疫機率似乎不那麼高。

洛縣已有許多人接種疫苗，但仍有少數地區接種率不高，且12歲以下兒童也尚未打針。隨著傳播率更快速的Delta變種病毒在洛縣蔓延，費若呼籲尚未打疫苗的民眾，在經濟全面重啟之際，仍得遵守防疫措施，戴口罩及保持社交距離，以保護自身安全。

洛杉磯縣截至17日，已有439萬7771人完成疫苗接種。（截圖洛縣衛生局線上會議...
洛杉磯縣截至17日，已有439萬7771人完成疫苗接種。（截圖洛縣衛生局線上會議）

她提到，輝瑞及莫德納疫苗，對於抵抗Delta變種病毒都有不錯效果。只打一劑對其變種病毒的保護效用僅在30%至35%。鼓勵只打一劑的民眾，最好還是打第二劑，增加保護效果。洛縣17日新增249確診病例、八人死亡。

為了感謝洛縣民眾打針配合政府防疫，洛縣政府將繼續發放感謝獎勵。18歲以上接種第一針者、或者接種第二針者，帶著一名親朋好友接種第一針，只要於6月18日至24日期間，到任何洛縣接種疫苗站、洛市接種疫苗站、St. John's Well Child and Fmaily Center等打疫苗，都有機會獲得兩項娛樂旅遊套餐。獎品分別為歌手Pepe Aguilar在Staple Cetner的11月演唱會門票、好萊塢環球影城20人VIP體驗門票。

疫苗 洛縣 變種病毒

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