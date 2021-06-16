洛縣各大博物館 室內仍須戴口罩

加州15日全面重啓，新冠一年多以來的各種防疫措施大多解除，不過洛杉磯縣和洛杉磯市各大博物館，仍然要求民眾和遊客在室内參觀時要戴口罩，確保安全。（蓋蒂藝術博物館）

加州15日全面重啓，新冠一年多以來的各種防疫措施大多解除，不過洛杉磯 縣和洛杉磯市各大博物館 仍要求民眾和遊客在室内參觀時要戴口罩 ，確保安全。

南加大附近的洛杉磯縣博覽公園（Exposition Park）裏面的博物館群，包括洛杉磯科學中心（California Science Center）、自然歷史博物館（Natural History Museum）、加州非裔博物館（The California African American Museum）等，都要求參觀者戴口罩。按照加州公共衛生局規定，商家和公共娛樂場所管理部門有權決定是否要求戴口罩。

博覽公園博物館群管理部門表示，雖然全州開放重啓，但無論對民眾還是博物館的工作人員，健康和安全都是最重要。雖然很多人都打了疫苗，但尚未達到全民免疫狀態，因此要求兩歲以上的所有訪客，無論是否已接種疫苗，在室内參觀時，全程都要求戴口罩。

蓋蒂博物館（J. Paul Getty Museum）和蓋蒂藝術莊園（Getty villa museum）要求所有訪客在進入館區任何建築物，包括停車場和在等候或乘坐小火車進入博物館區時，都需要全程戴口罩遮住口和鼻，訪客與訪客之間，訪客與博物館工作人員之間，以及在就餐區間和小火車上，保持六呎的社交距離。訪客在戶外時可以不戴口罩。頭巾、圍巾、滑雪面罩、或帶有呼氣閥的面罩都不能取代口罩。

洛杉磯縣藝術博物館（ LACMA ）也同樣要求兩歲以上的所有訪客，以及工作人員和義工在進入室内時，必須全程戴口罩（除吃喝外），保持六呎距離，口罩必須能完整地蓋住嘴巴和鼻子。