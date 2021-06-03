加州施打疫苗 85%亞太裔滿意

協助針對新冠疫情相關問題進行調查的「亞美政聯」（CAUSE），與其他不同族裔組織，2日聯合參與Holocaust Museum LA舉辦的線上講座，探討疫情時代下族裔之間的關係。根據最新的4月民調發現，仍有78%亞太裔擔心家人感染新冠病毒，有63%亞太裔打了至少一劑疫苗 ，均是少數族裔之冠。亞太裔也是少數族裔當中，最肯定加州整體對疫苗施打的努力，滿意度高達85%。

2日的線上講座由Holocaust博物館委員Dan Schnur主持。（線上講座截圖）

洛杉磯城市聯盟（Los Angeles Urban League) 執行長Michael Lawson，解析民眾不打疫苗的因素，指出許多人對於這個社會的醫療體系充滿不信任，透過熟悉及相信的民間團體宣傳，他們才因為「相信」進而主動要求打疫苗。他說，為了解決類似問題，該聯盟盡力指導醫療體系團隊，如何「正確」地將有用消息傳遞出去，以博取大眾的信任，吸引更多人打疫苗。

亞美政聯執行長Nancy Yap。（線上講座截圖）

對於針對亞裔 的仇恨犯罪 事件，民調數據顯示，70％的加州民眾認識到亞裔遭受歧視，79％的亞裔認為自己受到了歧視。亞美政聯執行長Nancy Yap指出，全國範圍內舉報的反亞裔仇恨犯罪案件數量激增，有統計說已高達6000件。隨著越來越多人認識到亞裔遭受歧視，亞裔也越來越明白站出來發聲的重要性。

仇恨犯罪事件不光是針對亞裔，其他族裔也遭受到類似事件，她認為少數族裔團體應該互相協助及學習，共同抵制任何的仇恨暴力事件。

西裔組織HOPE執行長Helen Torres根據數據指出，西裔較害怕被成為仇恨犯罪的對象；而女性較男性容易成為施暴對象。多數人害怕孩子成為仇恨對象的目標，同時更擔心仇恨犯罪氾濫，影響孩子的未來世界。