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聖地牙哥188萬人已打疫苗 鼓勵青年加入

聖地牙哥訊
南加聖地牙哥縣截至目前已獲超過394萬劑新冠肺炎疫苗，分發提供近352劑給當地民眾接種。（本報記者／攝影）
南加聖地牙哥縣截至目前已獲超過394萬劑新冠肺炎疫苗，分發提供近352劑給當地民眾接種。（本報記者／攝影）

南加聖地牙哥縣目前已獲得逾394萬劑新冠肺炎疫苗，提供近352萬劑給當地民眾接種。為鼓勵年輕人接種疫苗，當地舉辦鼓勵接種疫苗視頻賽事活動。

據聖縣衛生服務局資訊，該縣超過188萬人至少接種一劑輝瑞（Pfizer)或莫德納(Moderna）疫苗，該縣目標是12歲及以上居民有75%接種一劑疫苗，即約210萬1936人至少施打一劑疫苗，同時該年齡段完成兩劑疫苗或單劑嬌生疫苗的比例是68.9%，即144萬人。現在距離目標愈來愈近。

為鼓勵施打疫苗，聖地牙哥縣自24日開始舉辦「Our Health is Worth a Shot」賽事，希望12歲至24歲年齡段居民，上傳鼓勵人們接種疫苗視頻，比賽日期截至6月14日。

聖地牙哥縣已經開始實施機動接種點，滿足較偏遠社區居民接種需要。現在有27個機動接種點，已經為2500人接種了至少一劑疫苗。縣政委員Nathan Fletcher表示，仍有不少居民對接種疫苗感興趣，但問題是公衛單位怎樣使接種疫苗更便利。該縣目前在接種疫苗存在問題是，疫苗提供數量，超過目前施打人數。

上周，聖地牙哥縣獲得約25萬2610劑疫苗，接種疫苗地點，可參考縣府網站疫苗接種地點資訊。

目前該縣自疫情開始以來，總計感染者數量超過27萬9600例，目前死亡總數3700餘例。

疫苗 聖地牙哥 莫德納

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