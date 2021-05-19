台美人請願賣疫苗給台灣 已逾萬人連署

有台美人主動發起向美國總統拜登寫信，希望美國賣給台灣疫苗。（網上截圖）

台灣 疫情持續升溫，在美國 的僑胞主動發起寫信給美國總統拜登，希望美國賣疫苗 給台灣。

這項請願書由Michelle Wu發起，目標為1萬5000人簽名連署，並將上交至總統白登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）、及加州聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）。這項請願書在三天內，截至18日下午，已累積超過1萬2500人連署，估計很快地便可達標。

這項請願書以「我們請求美國向台灣出售額外的輝瑞或莫德納疫苗」為標題。內容表示，「台灣是一個能夠迅速採取行動以制止病毒傳播，並且具有全球影響力的國家。台灣不只是有珍珠奶茶和鹹酥雞的好地方，而且是一個非常重要的國家，他們製造很多機械，例如台積電（TSMC）芯片是全球頂尖。很少有其他國家能夠製造出這些技巧嫻熟的精密機械，而台灣現在需要我們的幫助」。

「台灣唯一可以使用的疫苗是聯合國的AZ疫苗，已經用完了還不夠。現在美國已經有了一些疫苗，例如輝瑞和莫德納，也許美國願意將其中一些疫苗賣給台灣以幫助他們。如果台灣芯片的生產減慢，對世界經濟是一種傷害，而且美國使用的許多機器和工具也需要台灣的芯片。台灣的資源有限，人口也很少，我們請求美國考慮向台灣出售額外的輝瑞或莫德納疫苗」。

不少在請願書上簽署的民眾在網上為台灣加油打氣。一名叫Jonny Wang的簽署人表示，台灣在全球疫情爆發以來，不斷向各國捐贈醫療口罩，台灣現在正面臨疫情挑戰，希望美國能提供台灣疫苗，協助台灣戰勝疫情。另一名叫Catherine Chen的簽署人說，協助其他國家是件很善良的措舉，因此支持美國整府銷售疫苗給台灣居民。

台灣駐美代表蕭美琴日前已指出，正在積極爭取莫德納疫苗6月準時交貨於台灣。拜登總統也於17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑由美國核准使用的輝瑞 (Pfizer) 、莫德納 (Moderna) 和嬌生 (Johnson & Johnson) 三款疫苗與外國分享。