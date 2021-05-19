加州口罩令6/15解除 費若：完成接種不戴口罩仍有風險

CDC日前宣布已完全接種疫苗者，室內室外可不戴口罩，恢復正常生活。 (美聯社)

加州 衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）17日表示，加州將等到6月15日，才會取消戴口罩 要求，以便給公眾和企業時間準備，確保新冠肺炎病例持續保持低水平。不過當口罩令解除後，完成接種者不戴口罩在外，真的就沒有染疫風險嗎？

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）對此回應說，完成接種疫苗 者出外不戴口罩，唯一需要注意的是，當人們在外走動時，你無法知道誰打了疫苗，誰又沒打疫苗。按照現行數據，在一堆人中有至少五成民眾尚未接種疫苗，這些人若不戴口罩，又沒打疫苗，確實仍有能力散播新冠病毒。而越多人染疫，病毒就越容易變種。一旦病毒變種，傳播速度更快，現有的疫苗也可能對變種病毒沒有效用。這對於整個社區的染疫風險來說仍是有的。

州政府確定將等到6月15日才解除口罩令，上周呼籲州長紐森遵循聯邦疾病防治中心（CDC）防疫規章取消口罩令的洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）表示尊重。巴格解釋，不少居民因聯邦政府及州政府規定不同步，感到有些困惑及沮喪。當初呼籲州政府跟進CDC的防疫規章，旨在期盼聯邦及州政府站在同一陣線，給予民眾更明確的指示，及提供解不解除口罩令的原因。