12至15歲接種疫苗 部分華人對安全性有顧慮 觀望中

12歲至15歲青少年可接種疫苗，華人家長怎麼看。（unsplash.com）

聯邦疾病防治中心(CDC)12日批准12歲至15歲少年可接種輝瑞(Pfizer-BioNTech)疫苗 ，加州衛生廳指出，最快13日可為這個年齡段的孩子接種疫苗。對此，華人 家長態度如何？他們會選擇讓孩子盡快注射疫苗嗎？

「我暫時不會考慮讓女兒接種疫苗，」亞凱迪亞市的華人家長楊女士有個14歲的女兒Iris，她說，「我自己剛接種第一劑疫苗，想看看接下來情況如何，再決定是否讓孩子注射疫苗。」

對於疫苗的安全性，楊女士還是有所顧慮，「本來我自己也不想這麼快打疫苗，但現在印度的變種病毒太可怕了，我又經常外出工作，還是覺得打了疫苗放心些。」

但是對於女兒，她覺得現在沒有到非打不可的地步，雖說女兒Iris所在的學校已經重新開放，但Iris還是在家繼續上網課。 「女兒比較自律，學習成績也好，學校剛開放，對於校園的安全措施不是很有信心，等到今年秋季開學時，再決定要不要返校上課。」

因為Iris一直在家網課，基本不外出，楊女士認為女兒感染風險小，沒有必要現在去接種新冠疫苗。 「畢竟也有疫苗引起嚴重副作用的一些報告，再說12歲至15歲年齡階段的孩子剛剛開放接種，不知道安全性到底如何，我們想再觀望一段時間。」楊女士打算到今年秋季開學時，肯定會讓女兒接種疫苗返校上課，畢竟疫苗的好處要遠遠大於壞處。

對於是否讓孩子盡快接種疫苗，與楊女士想法接近的華人不在少數，但每個家庭、孩子的情況不一樣，面對疫苗的態度也會不同。「我會讓孩子盡快接種疫苗，早點打早有安全感，可以恢復正常生活。」家住聖瑪利諾市的張女士認為，政府對於孩子安全性的考慮應該會更嚴格，「疫苗的副作用畢竟是極少數，連哺乳期的婦女都可以注射疫苗，說明美國 疫苗的安全性還是非常有保障的。」張女士說，孩子已經在家憋了一年多，如果完全接種了疫苗，就可以放心地讓他們參加一些戶外活動，和朋友恢復正常社交。

CDC指出，12歲至15歲少年接種輝瑞疫苗，安全性與效果和16歲以上的青年以及成年人一樣。傳染病學專家表示，青少年接種疫苗的推廣，將加快美國群體免疫的步伐。這個年齡層的青少年在美國約有1700萬人，接下來如何落實疫苗接種，將面臨諸多新挑戰。