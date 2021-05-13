長堤市提供少年接種輝瑞疫苗

美國疾病預防控制中心12日終於批准12歲到15歲的少年接種輝瑞疫苗。（檔案圖）

洛杉磯縣12日新增新冠感染案例322例和死亡21人，美國疾病預防控制中心12日終於批准12歲到15歲的少年接種輝瑞疫苗 。

長堤 市（Long Beach）宣布將從13日開始向少年提供輝瑞疫苗，洛杉磯縣衛生局之前也表示，在CDC最終批准後，會將疫苗接種擴大到12歲至15歲之間的少年，這一年齡段人口預計有50萬人，但少年接種疫苗時必須由成年人陪同。

洛縣 衛生局局長費若（Barbara Ferrer）11日表示，接種疫苗是結束疫情的好方法。

雜貨連鎖店Ralphs宣布，其藥店將從13日開始為12到15歲的少年提供疫苗接種。輝瑞疫苗在洛杉磯的接種地點可上網http://bit.ly/PfizerSites。

長堤有獨立的衛生部門， 長堤會議中心、Cabrillo High School、Tucker Middle School都可提供疫苗接種，少年們接種疫苗無需預約但需有成年人陪同。長堤有一個在線同意書，網址為：https://www.longbeach.gov/globalassets/health/media-library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/vaccines/vaccine-consent-minor-form

洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）12日發表聲明敦促父母給青少年接種疫苗。她表示，儘管兒童和少年的感染風險要比成人低，但是仍然可以攜帶和將病毒傳播給更弱的成年人。洛縣會在公園和學校提供疫苗接種，可以讓孩子們和家人放心。

洛縣衛生局預計7月下旬可實現群體免疫，目前洛縣對疫苗的需求在降低中，所有縣市和地區都無需預約即可提供疫苗。 L.A. Care12日宣布撥款200萬元幫助低收入人群接種疫苗。