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1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

洛縣八成民眾打疫苗 才能群體免疫

記者王若然／洛杉磯報導
隨著全美多地疫情升溫，加州疫情穩定，過去一周新增確診率為美國本土所有州中最低。（Getty Images）
隨著全美多地疫情升溫，加州疫情穩定，過去一周新增確診率為美國本土所有州中最低。（Getty Images）

洛杉磯縣衛生局21日表示，想要達到本地區群體免疫，洛縣需要約80%的民眾施打完疫苗。洛縣衛生局局長費若鼓勵民眾積極打疫苗，稱疫苗嚴重副作用發生的概率只有百萬分之一。此外，雖然全美多地疫情升溫，加州疫情穩定，過去一周新增確診率為美國本土所有州中最低。

費若表示，截至18日，洛縣共施打了648萬8391劑新冠疫苗，該數字包括在洛縣居住或工作的人。超過230萬人已經完成疫苗施打。她說，想要實現群體免疫，需要洛縣80%的人完成疫苗注射，即約800萬人。雖然目前施打疫苗進度可喜，但是越往後，說服那些不願打疫苗的民眾變得更加重要和困難。

截至4月16日，白人、亞裔、印地安裔中符合條件的約半數居民都至少打了一劑疫苗。而西裔，非裔等群體中，施打疫苗的人數也有了顯著增長。

費若列舉一系列數字來表明疫苗的有效性，如疫苗使新冠病毒感染率從每十名洛縣居民就有一人感染降至每1萬3275人一人感染，死亡率則從500人中有一人死亡降至每100萬人一人死亡。

費若說，相比其他事故，新冠疫苗嚴重副作用的發生概率很低。例如美國人每年每六人就有一人食物中毒，但人們還是會去餐廳或朋友家吃飯。而疫苗嚴重副作用發生的概率只有百萬分之一。

洛縣21日新增35例死亡病例，439例新增確診病例。目前累計死亡和新增病例分別為2萬3702人和122萬9998人。

根據CDC統計，過去一周新增確診率，加州為每10萬居民40.3確診，全國該數字高達135.3。加州僅比夏威夷州的39.1略高，成為美國本土最低確診率的州。

疫苗 洛縣 加州

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