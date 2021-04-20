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加州「群體免疫」變數多 紐森不看好：虛幻

編譯組╱綜合報導
紐森表示，目前加州距離群體免疫目標仍很遠。(本報檔案照)
紐森表示，目前加州距離群體免疫目標仍很遠。(本報檔案照)

新冠肺炎疫情一年多前爆發後，人人期待有朝一日群體免疫 (herd immunity)能夠出現，但許多官員包括加州州長紐森在內，均對群體免疫即將出現抱持保留態度。紐森說，群體免疫仍有些虛幻，因為有些人拒絕接種疫苗，孩童仍無法接種疫苗，此外還有變種病毒等問題。

柏克萊-舊金山加大聯合醫學組織 (UC Berkeley-UCSF Joint Medical Program) 史瓦茲伯格醫師 (Dr. John Swartberg) 說，紐森州長所言並不離譜，群體免疫是一個數字問題，當有足夠民眾達到免疫，病毒無法傳播時，群體免疫即可達成，可是由於變數過多，控制疫情非常複雜。

紐森說，如要達成群體免疫，全部人口中，至少要有70%、85%，甚至90%出現免疫抗體，目前離這個目標仍遠。

美國首席傳染病專家、傳染病研究所所長佛奇 (Dr. Anthoy Fauci) 上個月在參議院聽證會中稱，兒童尚未能接種疫苗，這將阻撓群體免疫的發展。他接著表示，由於尚未精確瞭解新冠病毒，此時不可輕言群體免疫。許多因素讓大家無法輕言群體免疫，如疫苗或感染病毒後產生的抗議效力有多久。疫苗是否可以抵抗美國或全球其他地方出現的變種病毒。

然而並非所有專家對群體免疫抱持悲觀態度。舊金山加大流行病學專家甘地醫師 (Dr. Monica Gandhi) 表示，美國目前通過使用的輝瑞 (Pfizer) 與莫德納 (Moderna) 疫苗效果出奇地好，能百分之百防止嚴重新冠疾病，預防病毒效果高達95%，因此有望促成群體免疫。

甘地醫師強調，降低病毒感染率，無需兒童接種疫苗，16歲以上民眾接種疫苗，即可大幅拉低感染率。目前接種疫苗發展最快速的國家為以色列與英國，研究結果發現當以色列與英國疫苗接種率達到60%及48%時，新冠病毒感染率即大幅下落。

疫苗 紐森 美國

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