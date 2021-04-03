50歲以上開打疫苗 洛縣民嘆預約好難

Francis說疫苗預約很難，前幾天熬夜到晚12點之後才預約到疫苗。（記者邵敏／攝影）

自4月1日起，洛杉磯縣內所有50歲及50歲以上的居民都可以開始接種疫苗 ，但目前疫苗數量仍是短缺，即便民眾符合資格，仍有可能無法接種疫苗。

2日中午記者來到亞凱迪亞 一家CVS商場了解疫苗接種情況。該疫苗接種點從上午10時開放到下午6時30分，據藥房工作人員介紹，最近一周平均每天有150至200人前來接種疫苗。

因為CVS藥房目前只接受提前預約的民眾，大家都按照預約時間來接種疫苗，沒有人在藥房外面排長隊，藥房內注射處也只有五、六人排隊等候，井然有序。工作人員說：「CVS商店內的客流量並沒有因為疫苗接種而增加，這樣民眾之間可以保證社交距離，很安全。」

該藥房疫苗接種點只有一名護士，技術熟練，每人接種只需一到兩分鐘就可完成。護士先消毒設備，再核對接種人員個人信息，量體温，並很快完成注射。接種點旁邊設立了幾排座位，接種完疫苗的人會在那裡等待15分鐘，以觀察有無不良反應，確定安全後才能離開。

當天前來接種疫苗的亞市居民Connie說，接種很方便，但預約實在太難，每天早上7點之前就要去網站預約，這樣才有機會，過了7點基本就沒有了。

Francis是一名老師，符合疫苗接種資格，他也說疫苗預約很難，他嘗試多次都沒輪到，前幾天熬夜等到晚上12點之後才預約到今天的疫苗。

由於疫苗短缺，目前相關機構都在極力保證一線工作人員的優先注射。 Northeast Community Clinics周五舉行新聞發布會，與LA Fed志願者合作，將1500劑疫苗分發給維持社會正常運行、保證經濟發展的一線工作人員，包括食品工人、駕駛員、建築工人、政府雇員、護理人員在內的高危群體，他們最容易感染新冠病毒。

NECC指出，疫苗接種要優先保護這些最需要的人群，使其免受新冠病毒感染的傷害，一線工作人員應該擁有必要資源，保證他們和家人盡可能安全、健康。

日前，洛縣 公共衛生局呼籲大眾耐心等候，洛縣將繼續增加疫苗供量，預計在4月底之前，有望每周取得100萬劑疫苗。