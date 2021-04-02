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疫情緩解 加州汽車使用量回升

編譯組／綜合報導
手機透露了新冠疫情怎樣在改變人們的行動。（Getty Images）
手機透露了新冠疫情怎樣在改變人們的行動。（Getty Images）

2021年的最初幾周，加州人待在家裡的時間比在疫情發生前要多得多；即便如此，人們現在外出購物、就餐和工作的次數也遠遠超過2020年3月。

但人們冒險外出使用的是汽車，而不是之前的公共汽車和火車通勤模式，若這種趨勢長期存在，對運輸服務和環境產生的影響，將令人擔憂。

隨著加州人更多地走出家門，汽車使用量正在回升。但是目前，這類汽車出行的性質已經發生了轉變。幾年前，交通量在早晚上下班時間達到高峰，而最近，汽車出行在一天中的分布更加均勻。

這些發現來自於Google對大量手機位置跟蹤數據的匯編，目的是幫助全球各地的領導人衡量COVID-19引起的封閉和旅行限制所產生的影響。移動性日誌以每日快照的形式，顯示從2020年初到2021年3月初的旅行頻率模式，並在國家、州和地區層面進行細分。

2020年3月19日，在宣布COVID-19為緊急狀態後，居民去雜貨店和藥店的次數最初激增，之後外出活動全面下降。到4月初，去商店和餐館以及上班的次數下降到基線以下的50%，雜貨店和藥店的外出活動減少20%。

移動趨勢線在5月反彈，然後急劇下降。截至今年3月初，零售和餐館的旅行又回到了基線以下的26%，而雜貨店和藥店的旅行則低了11%。

史丹福大學電腦科學研究生塞麗娜•張（Serina Chang）表示，雖然渡過這種長時間的停滯狀態很艱難，但待在家裡已經挽救了生命。

汽車 加州 史丹福大學

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