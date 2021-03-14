每天打200萬疫苗 7月可望群體免疫

美國疫情逐漸得到控制，但全球疫情仍在增長，民眾仍需小心。（取自仁愛醫療集團）

隨著加速施打疫苗 ，全美新冠疫情 逐漸得到控制，病例率、住院率及死亡率持續下降。仁愛醫療集團新冠疫情研究小組最新更新的疫情簡報顯示，從近兩周病例數來看，英國、美國 、西班牙的病例都在減少，但是全球確診病例繼續上升11%，主要是法國、印度、巴西、義大利病例增加，尤其巴西更為嚴重，病例和死亡人數都超越美國，因此民眾仍要小心。

仁愛醫療集團共同執行長、流行病學博士邱文達表示，數據分析美國病例在過去14天下降16%，加州下降33%，洛縣和橙縣也都在下降，疫苗施打發揮了重要作用。他分析，自疫情爆發以來，全美大約有42萬醫護人員感染病毒，總共近1400人死亡，令人惋惜。近兩周統計住院病人已經減少15%。以仁愛醫療集團（AHMC）旗下的十家醫院為例，目前每周總計患者為60至80人，而去年12月高峰期，確診患者每周住院人數累積1000人。

他提到長期照看機構（Nursing Homes），全美超過三分之一的新冠死亡人口來自長照機構，感染人數佔全美病例的5%，由此可見長照機構的死亡率非常高。從最近兩個月的數據分析，長照機構感染減少94%，死亡減少83%，長照機構員工感染減少90%，死亡減少50%，邱文達認為，疫苗問世後，長照機構住戶和員工優先獲得接種疫苗資格，疫情才得以控制。

聯邦食藥局（FDA）緊急授權輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）三種新冠疫苗，它們的接種率分別是52%，47%和1%。截至12日全美施打率達19.3%。

隨著新冠病毒變種加速傳播，感染病例在美國增長，聯邦疾控中心（CDC）正在密切關注英國、南非和巴西變種，尤其是巴西變種最近以200%增加。南非和巴西變種對疫苗有效率是否有部分影響，以及莫德納針對變種病毒修正疫苗研究和實驗仍在進行中。

邱文達還提到最近民眾比較關心的議題，孕婦到底是否應該接種新冠疫苗？他指出，醫學界權威的「自然」雜誌近日刊登研究發現，孕婦如果感染新冠病毒，死亡率和住進加護病房的機率較高，以及早產，甚至嬰兒出生後進入重症監護的比例會明顯增加。目前沒有證據表明，懷孕接種疫苗絕對安全，但相較之下孕婦感染新冠病毒付出的代價較高。

最後有關民眾關心的群體免疫問題，邱文達認為群體免疫分成三種可能性。按照目前拜登總統每天200萬劑注射的目標，加上已經感染的人數，美國可能會在7月到達群體免疫；如果按照醫學專家認為每天應該施打300萬劑，則可在5月達到群體免疫；但如果變種病毒更加活躍，每種變種病毒傳播更快，全美群體免疫時間可能會延後。