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孕婦或待孕該不該打疫苗？ 醫：懷孕3個月後再打

記者謝雨珊／洛杉磯報導
有些孕婦或正在備孕者為接種新冠疫苗感到苦惱。（本報檔案照）
有些孕婦或正在備孕者為接種新冠疫苗感到苦惱。（本報檔案照）

加州從3月15日起，將再擴大新冠疫苗接種資格，開放給重度殘障、有嚴重健康問題民眾接種新冠疫苗，包括特定癌症、心臟病、肺病、腎臟病、唐氏症和嚴重肥胖症患者、孕婦、器官移植者等。不過，有些孕婦或正在準備懷孕者，對是否接種疫苗感到苦惱，擔心影響懷孕或胎兒的健康。流行病學醫師指出，為確保孕婦及嬰孩安全，最好等到懷孕三個月，嬰孩狀況穩定後再施打疫苗。

「孕婦若染上新冠肺炎，死亡率比一般人高很多」，流行病學醫師黃重德表示，孕婦是高風險群體，承擔不起染疫風險。打疫苗對孕婦來說，有降低染疫後生重病的風險，若可以打疫苗最好去打。

然而，有些孕婦擔心孩子的健康狀況，不知道該不該打疫苗。他對此表示，孕婦打新冠疫苗影響孩子健康狀況的說法，尚未得到科學證實。若真的擔心，建議孕婦在懷孕第一期（前三個月）暫時不打，待第二或第三期再打，因為懷孕前三個月胎兒仍在成型中，發育好壞通常發生在這一期，三個月後的胎兒構造成型，健康狀況較為穩定，危險性自然降低。

黃重德說，有些懷孕的醫護人員早就打了針，身體並無出現不適，胎兒在肚子裡的健康狀況也很正常。

北維州伊諾瓦醫院（Inova Hospital）家庭產檢中心醫療總監波琪也認為，疫苗能保護母親的健康，這在生產前極為重要。有醫護人員表示，在哺乳期的婦女接種新冠疫苗後，孩子也可能從母乳中獲得抗體。

擔任Harvest Fertility的首席胚胎學家和臨床實驗室主任的翁旺崧表示，全球對於孕婦是否該打新冠疫苗仍沒有定論，目前研究顯示，在孕婦感染新冠，身體沒有症狀或輕微症狀的情況下，胎兒發展和出生後很正常。懷孕婦女感染新冠，比一般人的反應要嚴重許多，甚至造成孕婦死亡，胎兒早產或胎兒體重不足等問題，並有3%的機率是孩子在出生後，攜帶新冠病毒。3%雖是小數字，但這一風險是父母承擔不起的。建議如果新冠疫情前大病初癒的婦女，盡量不要在新冠疫情期間懷孕，因為會承擔較大的安全風險。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）指出，輝瑞和莫德納疫苗不會影響胎兒發育。根據CDC的說法，包括輝瑞及莫德納的mRNA疫苗，不含導致新冠肺炎的活病毒，因此不會讓人體染上病毒。mRNA也不會進入細胞核，因此mRNA疫苗不會與人類基因相互作用，細胞會迅速分解mRNA。

因此專家認為，此類疫苗不太可能對孕婦造成特定風險。不過mRNA疫苗尚未在孕婦中展開研究，對於孕婦和胎兒的實際風險仍不明確。世界衛生組織則在官網指出，胎兒畸形與先天性流感感染可能存在相關性，但尚未得到證實。

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