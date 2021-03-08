洛市加快第一劑疫苗接種 本周目標8.8萬

洛市加速疫苗接種。（洛縣政府推特）

洛杉磯 市長賈西提（Eric Garcetti）7日宣布，將加快第一針疫苗 的接種，目標是在接下來的一周內，在全市七個疫苗接種點和八個流動疫苗接種車，完成共8萬8000劑疫苗注射。

賈西提表示，洛杉磯市上周在市屬接種站共施打了超過50萬劑疫苗，接下來一周將在這些接種站實現近6萬8000支第一劑疫苗的施打，和2萬劑第二針疫苗的施打。洛市七個固定接種站點，包括San Fernando Park， Hansen Dam，Crenshaw Christian Center，Lincoln Park，Pierce College，USC University Park和道奇球場(Dodger Stadium)。

賈西提說：「疫苗是終結疫情，拯救生命，重建社區，傳遞希望的門票。我們還有很長的一段路要走，為所有需要的人快速、安全地施打疫苗。本周穩定的疫苗供應意味著更多的老年人，必要行業工作人員等可以施打疫苗。」

洛杉磯市接收的這批疫苗，包括5萬4000劑莫德納疫苗，2萬5000劑嬌生 疫苗。另有7000劑輝瑞疫苗將通過城市疫苗流動車給弱勢社區民眾施打。

在這批疫苗供應中，洛杉磯市府起初並沒想到會收到這麼多劑的嬌生疫苗。他們原以為嬌生疫苗要在幾周後才能大批供應。此外疫苗的供應速度也超過預期，市府曾以為要在4月才可以加大供應量。

洛杉磯市最近新開放的疫苗接種點南加大校園，也將在本周二開放。該接種點運營時間為周二至六，上午8時至下午4時。

在洛杉磯市屬接種站，2月8日至15日施打了第一針疫苗的民眾，也可在本周預約第二劑疫苗。一般來說，第二針疫苗施打者將被自動安排時間。