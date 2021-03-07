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洛縣疫情爆發1周年 2萬2008人死亡

記者楊青／綜合報導

洛杉磯縣6日新增1823例感染病例，新增死亡98例。本周也是公共衛生部門宣布洛杉磯縣新冠疫情爆發一周年，從2020年3月第一周至2021年3月第一周，整個洛縣新冠死亡2萬2008人。

洛縣公共衛生局6日公布最新數據，目前洛杉磯縣因感染新冠病毒住院人數1264人，其中29%的人因病情較重入住加護病房。在新增的98例死亡病例中，36人為80歲以上的年長者，佔36.7%；34人在65歲至79歲之間，佔34.7%；21人在50至64歲之間，佔21.4%；六人在30歲至49歲之間，佔6.1%。

洛杉磯縣公告衛生局6日特別提醒民眾注意，最近數周，洛縣地區共有16名兒童診斷出和新型冠狀病毒有關的小兒多系統炎症反應綜合症(multi-system inflammatory syndrome in children, 簡稱MIS-C發炎症候群）， 其中一人已死亡。這種直接傷害人體心臟、肺臟、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或胃腸道與消化器官的兒童神秘炎症，高達41%兒童感染者住進加護病房，29%的兒童感染病例的年齡都在五歲以下，43%是五至11歲的孩子，28%在12歲至20歲之間。以族裔劃分，75%感染病例為拉丁裔。目前全國已有六名未成年兒童感染小兒多系統炎症反應綜合症死亡。

洛縣公共衛生局表示，家長如果發現孩子出現腹瀉、持續高燒、身上有紅疹等症狀，應立即就醫或打211尋求緊急醫療幫助。

洛縣 洛杉磯 疫情

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