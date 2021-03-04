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沒資格打疫苗 Kedren Community Health Center開放剩餘疫苗接種

記者邵敏╱洛杉磯報導
區醫療中心Kedren Community Health Center向公眾提供剩餘疫苗（記者邵敏／攝影）
區醫療中心Kedren Community Health Center向公眾提供剩餘疫苗（記者邵敏／攝影）

洛杉磯市一家社區醫療中心Kedren Community Health Center，目前向所有公眾提供免費剩餘的新冠疫苗，且不問年齡、職業和身分。

影音來源：記者邵敏

該醫療中心從上午9時開放到下午4時，一開始先為年長者、教師等符合條件的人注射疫苗，等這些人員打完之後，如果當天還有剩餘的疫苗的話，將會免費提供給所有公眾。

如果你有迫切需求現在就想打疫苗，但又不符合政府規定的年齡、職業等要求，可以去這家醫療中心一試，地址位於：4211 S Avalon Blvd Los Angeles，諮詢電話是：323- 234-0616。

據工作人員提供的消息，前去打疫苗的公眾只需提供附有照片的身分證明，不需要其他任何資料。院內有各種語言翻譯，不檢查移民身分，也歡迎無家可歸者。

3日中午12時，記者到現場時，醫療中心門口排著兩支長長的隊伍，目測有兩、三百人，一支隊伍是預約而來符合年齡、身分、職業要求的民眾，另一支隊伍則是排隊等待剩餘疫苗的人。

Frank特意開車近一小時趕到這家醫療中心，40多歲的他不符合政府規定的年齡、職業等要求，但是因為他經常需要坐飛機到各地，希望能早日打上疫苗。

12時30分，Frank來到醫療中心門口時，外面已排起長隊，他也趕緊加入隊伍。下午2時，工作人員開始通知没有預約的排隊公眾可以進去打剩餘疫苗，於是每十至15人一組進去，Frank在隊伍中等了近兩個小時，才輪到他。

據Frank提供的消息，到了醫療中心裡面，他填寫了一張包括個人基本信息的表格，很快護士就熟練地給他打好了疫苗，當天他接種的是莫德納（Moderna）疫苗。之後根據要求，Frank在戶外指定區域等了15分鐘，以便觀察有無不良反應。最後他被通知3月29日以後來此處注射第二針疫苗。

Frank說，他下午4時左右打好疫苗出來時，看到外面還有100多人排隊。

James這天就沒有那麼幸運了，從下午2時30分排隊一直等到4時30分，最後工作人員通知說當天剩餘疫苗已經沒有了，他只能選擇第二天再來排隊等候。

有網友提供消息說，哪怕沒有身分證明，都可以在這裡注射疫苗，因為沒有任何限制，吸引了很多人前來排隊，附近幾個街區都停滿了車。如果民眾確實有需求想來這裡早點打上疫苗，要做好排長隊的心理準備，也要做好可能當天剩餘疫苗輪不到的準備。

記者在現場觀察到很多人都是有備而來，3日這天天氣較冷，他們穿著厚厚的棉服，坐在自己帶來的凳子上耐心等待。

因為疫苗資源緊張，建議年輕人，或者低風險人士可以選擇晚點打疫苗，把疫苗留給最有需要的人。

社區醫療中心Kedren Community Health Center向公眾提...
社區醫療中心Kedren Community Health Center向公眾提供剩余疫苗（記者邵敏╱攝影）
前來注射剩餘疫苗的民眾排起長隊（記者邵敏／攝影）
前來注射剩餘疫苗的民眾排起長隊（記者邵敏／攝影）
前來注射剩餘疫苗的民眾排起長隊（記者邵敏／攝影）
前來注射剩餘疫苗的民眾排起長隊（記者邵敏／攝影）
等待注射剩餘疫苗的民眾有備而來，通常要等待兩小時左右（記者邵敏╱攝影）
等待注射剩餘疫苗的民眾有備而來，通常要等待兩小時左右（記者邵敏╱攝影）

疫苗 莫德納 洛杉磯

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