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洛縣疫情趨緩 但仍處紫色等級

記者王全秀子／洛杉磯報導
隨著企業和學校重開，居民必須繼續遵守衛生指令，減少病毒傳播。（取自洛縣臉書）
隨著企業和學校重開，居民必須繼續遵守衛生指令，減少病毒傳播。（取自洛縣臉書）

洛杉磯縣公共衛生局23日公布單日新增2091例新冠肺炎病例，157例死亡，導致疫情以來累積死亡人數逾2萬人。目前有2146名患者住院治療，其中31%需重症監護。

儘管新增病例和檢測陽性率正在下降，但洛縣仍處於該州「更安全的經濟藍圖」中限制性最強的紫色等級。為了進入紅色等級並有更多重新開放的機會，洛縣每日病例率必須等於或低於每10萬人中七例的病例率，並且縣的陽性確診率必須等於或低於8％。

洛縣23日公布的最新數據，洛縣的調整後病例率為每10萬人中有12.3個新病例，陽性確診率為5.1％。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，隨著越來越多的縣居民重返商業和學校，重要的是要記住今天採取的所有行動，將影響從現在起數周後的病例、住院和死亡人數。當大家繼續見證新冠疫情造成的毀滅性生命損失時，他們仍要求每個人繼續使用可行的工具減慢病毒的傳播，戴上口罩，與不住在同一住戶的人隨時隨地保持六呎距離。這種病毒仍然很容易傳播，大家須盡力繼續減少病例，保持住院和死亡人數的下降勢頭。

另外公共衛生檢查員每天檢查企業，以確保符合「洛杉磯縣衛生官員命令」，查明違規行為並加以處罰。檢查員在最近進行的業務合規性檢查期間，注意到餐館的結構未符合規定，桌子相距不到八呎，電視開著，員工未戴面罩，以及零售店未保持規定的客容量。為了保持持續開放，所有企業都必須完全遵守其特定於行業的規定。從2月14日到18日公共衛生檢查員共開出36個罰單，違規企業包括餐館、食品市場、體育館、個人護理沙龍和購物中心。

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