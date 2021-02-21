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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

當心！洛縣新增2例英國變種確診 更易傳播

記者王全秀子／洛杉磯報導
英國變異新冠病毒更容易傳播，民眾仍需注意衛生防護。（取自洛縣縣府官網）
英國變異新冠病毒更容易傳播，民眾仍需注意衛生防護。（取自洛縣縣府官網）

洛杉磯縣公共衛生局20日新增2393例新冠肺炎，136例死亡。另外還確診兩例英國變異新冠病毒（COVID-19 variant B.1.1.7），截至目前洛縣共發現14例。這種變異病毒比其他變種更容易，更迅速地傳播。

來自英國的科學家在今年1月報告證據，表明與其他變體相比，B.1.1.7變體可能與死亡風險增加相關。因此對於每個人而言，與他人保持至少六英尺的距離，並在與非同一住所的人相處時配戴口罩至關重要。這些措施限制病毒和已知變種的傳播，並可以減少由於這種變種引起的病例激增的可能性。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，隨著英國變種在洛縣流行，他們很可能會看到更多的變種病例。即使目前他們看到病例，住院和死亡的總體下降，但也必須保持安全措施，放鬆警惕可能會導致更多病例，以及更多人死亡。

而洛縣新冠病毒傳播仍很普遍，而且各種病例在增加。如果民眾出現輕症或是認為自己感染病毒，都應該待在家裡遠離其他人，尤其是那些感染新冠肺炎患重病者風險更大。考慮進行新冠檢測的人應該非常注意，這對於防止無意間將病毒傳播給其他人至關重要。

目前有2498例新冠肺炎患者住院，其中30％在重症監護病房，目前每日檢測陽性確診率為3.8％。新冠疫苗供應仍然非常有限。有關洛縣疫苗預約信息訪問：www.VaccinateLACounty.com。

有關「縣府重新開放指南」、「新冠疫情交互式儀表板」、「恢復路線圖」，以及為保護自己，家人和社區可以採取的其他措施，均可訪問洛縣公衛局網站：www.publichealth.lacounty.gov。

洛縣 英國 新冠肺炎

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